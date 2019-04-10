شرطة أبوظبي تثمن شعار "المرأة رمز للتسامح"

ثمنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بأن يكون شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام "المرأة رمز للتسامح".

وأشارت شرطة أبوظبي إلى جهود عناصرها النسائية في نشر السعادة وترسيخ قيم التسامح في المجتمع عبر تنفيذ أنشطة وفعاليات متنوعة في إطار مسيرة الدولة الرائدة في نشر التسامح والمحبة والتعايش السلمي والمساواة وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات كنهج أصيل أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " وكرسته القيادة الرشيدة في دولة الإمارات.

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