الامارات | "الأرصاد" يحذر من أمطار رعدية وبرق وبَرَد وجريان للأودية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحذر من أمطار رعدية وبرق وبَرَد وجريان للأودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الطقس اليوم، غائماً جزئياً إلى غائم، مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات وعلى مناطق متفرقة مصحوبة بالبرق أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب، تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، مشيراً إلى أن البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً، خاصة مع السحب في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الغد سيكون غائم مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحياناً، فيما تكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب، على أن تظل مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، وتتراوح سرعتها من 30كم/س، إلى 40 كم/س، تصل إلى 65 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي، ومتوسط في بحر عمان.

وعن طقس الجمعة أوضح أنه سيكون غائما جًزئيا إًلى غًائم أًحياناً، مع استمرار سقوط أًمطار متفرقة على فترات من حين لآخر، تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق، فيما تكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أًحياناً، مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تتراوح سرعتها من 30 كم/س إلى 40 كم/س، تصل إلى 65 كم/س على البحر الذي يكون مضطربا إلى شديد الاضطراب مع اًلسحب في الخليج العربي، ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

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وأكد المركز أن يوم السبت ستشتد حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث تسقط أمطار مختلفة الشدة على أغلب مناطق الدولة، وتزداد غزارتها من حين إلى آخر، ويصاحبها البرق والرعد وسقوط البرد وجريان الأودية.

ولفت إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب، كما تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تتراوح سرعتها من 30 كم/س إلى 45 كم/س وقد تتجاوز 75 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب، خاصة مع السحب في الخليج العربي، ومضطرب في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يظل الجو غائما مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، ويصاحبها سقوط البرد والبرق والرعد وجريان الأودية، على أن تقل كميات السحب تدريجياً ليلاً، فيما تصبح الرياح شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تتراوح سرعتها من 30 كم/س إلى 40 كم/س، قد تتجاوز 70 كم/س على البحر الذي يستمر مضطربا إلى شديد الاضطراب خاصة مع السحب في الخليج العربي، ومضطرب في بحر عمان.