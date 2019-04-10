حاكم أم القيوين: المواطن عماد التطور الحضاري للإمارات

أم القيوين (وام) أعرب صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين عن سعادته بتزايد أعداد المواطنين من ناحية التحصيل العلمي العالي، نتيجة للاستثمار الدائم في أفراد المجتمع، حيث تسعى حكومة دولة الإمارات على الدوام لتحفيز المواطن، لكونه أحد أعمدة التطور الحضاري بالدولة.

جاء ذلك لدى استقبال سموه أمس في الديوان الأميري المقدم الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في القانون العام من جامعة الحسن الثاني بالمملكة المغربية. وهنأ صاحب السمو حاكم أم القيوين المقدم الدكتور بن حمضه بالمناسبة.

وحصل المقدم الدكتور سالم حمد بن حمضه على شهادة الدكتوراه من جامعة الحسن الثاني في المملكة المغربية في أطروحة «إدارة التغيير وأثرها على أداء مؤسسات الدولة في الإمارات العربية المتحدة.. وزارة الداخلية نموذجاً».

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري.

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