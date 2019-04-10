«تنفيذي الشارقة» يبحث مشروع بوابات التعرفة المرورية بالإمارة

الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم. وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، ناقش المجلس عدداً من المقترحات التطويرية المقدمة من اللجنة العليا للموارد البشرية حول البيئة الوظيفية، وتوفير الأدوات التحفيزية كافة للموظفين في حكومة الشارقة، وبعد إبداء السادة الأعضاء ملاحظاتهم، وجه المجلس بدراسة المقترحات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتضمينها ضمن تقرير مفصل.

وناقش المجلس مشروع قرار الرسوم والمخالفات المرورية والغرامات الخاصة ببوابات التعرفة المرورية في إمارة الشارقة، وبعد مناقشة المواد القانونية وإبداء السادة الأعضاء ملاحظاتهم حولها، وجه المجلس بدراسة الملاحظات والتنسيق مع الجهات المختصة.

واعتمد المجلس مقترحات هيئة الشارقة للتعليم الخاص حول تقييم المدارس الخاصة في إمارة الشارقة، بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى في مجال تقييم المدارس والعمليات التعليمية، والذي من شأنه وضع نقاط القوة والضعف لدى مختلف المدارس. واعتمد المجلس إبرام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف لمذكرة تفاهم مع الأرشيف الوطني التونسي لتبادل الخبرات في مجالات الأرشفة، وتطبيق أفضل الأنظمة الحديثة في حفظ الوثائق وأرشفتها. وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على عدد من المراسيم والقرارات الصادرة من صاحب السمو حاكم الشارقة.