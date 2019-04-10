انطلاق بطولة الشرطة للفرق التخصصية

دبي (الاتحاد)

انطلقت بطولة الشرطة الثانية للفرق التخصصية التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي في المدينة التدريبية بمنطقة الروية على مدار 3 أيام، وذلك تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بحضور اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد عارف علي عبيد الريس، مدير اتحاد الشرطة الرياضي، والعميد محمد راشد الحفيتي، ممثل القيادة العامة لشرطة الفجيرة، وعدد من كبار الضباط.

وثمن اللواء عبدالله خليفة المري الدعم اللامحدود من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان لكافة قيادات الشرطة على مستوى الدولة ووحداتها المشاركة في بطولة الشرطة للفرق التخصصية الثانية، مشيداً في الوقت ذاته بالحرفية التي قدمتها الفرق التخصصية في فعاليات اليوم الأول، والتي أبرزت مهارات عالية في التعامل مع السيناريوهات.

وحول الفرق المشاركة، أكد الملازم ياسر الزرعوني من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، أن هناك 8 فرق مشاركة في بطولة الشرطة للفرق التخصصية الثانية، منها فريقان من شرطة دبي، وفريقان من شرطة أبوظبي، وفريق من شرطة رأس الخيمة، وفريق من شرطة الفجيرة، وفريق من وزارة الداخلية- «ق71».

وأشار الزرعوني إلى أن البطولة ستشهد التعامل مع 5 سيناريوهات، حيث تم التعامل في اليوم الأول مع سيناريوهين اثنين، هما «التحدي التكتيكي للتعامل مع إنقاذ رهينة»، وسيناريو «الهجوم» والذي يعتمد على رماية أهداف مختلفة ورفع وزن ثقيل.

ولفت إلى أن اليوم الثاني للبطولة سيتضمن التعامل مع سيناريو إنقاذ ضابط ونقله من الميدان إلى منطقة آمنة.