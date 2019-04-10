افتتاح «مسجد الزاد» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد) افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجد الزاد بمنطقة نزوى في المنطقة الوسطى، وذلك ضمن استعدادات الدائرة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وفي إطار جهود الدائرة المستمرة لمواكبة الخطة التنموية واتساع النطاق الجغرافي لإمارة الشارقة.

وشهد الافتتاح المتبرع ببناء المسجد يرافقه عبدالله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية، وبحضور عددٍ من مسؤولي الشؤون الإسلامية.

يأتي افتتاح المسجد الذي يسع 200 مصلٍّ و50 مصلية والذي يخدم مرتادي طريق نزوى بالاتجاه من مدينة الشارقة إلى منطقة المدام، حيث شيد المسجد وفق الطراز المعماري الحديث الممزوج بالطابع المحلي التراثي، وتعلوه قبة دائرية ومنارة بارتفاع 16 متراً، وهو مبني على مساحة أرض إجمالية تبلغ 5100 متر مربع، تشمل المصلى والمرافق الخدمية من دورات للمياه وميضأة وسكن للإمام، وعدداً من مواقف السيارات.

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