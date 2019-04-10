هزاع بن زايد يعزي سلمان بن إبراهيم في وفاة والدته

أبوظبي (وام) بعث سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برقية تعزية إلى معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وفاة والدته الشيخة عائشة بنت سلمان بن حمد آل خليفة.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته في الفقيدة، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.

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