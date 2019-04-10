80 سفيراً للابتكار إلى سنغافورة والصين

أبوظبي (الاتحاد) شارك 80 طالباً وطالبة من المدارس الإماراتية في برنامج سفراء الابتكار 2019 الذي تنفذه الوزارة خلال إجازة الربيع للطلبة ضمن برامج الدورة الرابعة لمبادرة سفراؤنا.

ويبلغ عدد برامج سفراء الابتكار التي تنفذها الوزارة خلال إجازة الربيع برنامجين تدريبيين سيتم تنفيذ كل منهما في إحدى الجامعات العالمية المرموقة في ميدان الأبحاث والابتكار وعلوم المستقبل والريادة في كل من سنغافورة والصين. وقد تم اختيار جامعة سنغافورة الوطنية لتنفيذ البرنامج الأول، حيث إنها تحتل المرتبة الأولى بين الجامعات على صعيد دول آسيا والمرتبة 23 على الصعيد العالمي.

أما البرنامج الثاني، فسيتم تنفيذه في جامعة بكين «جياوتونج» في الصين، وهي واحدة من الجامعات البارزة في العالم فيما يتعلق بعلوم وتكنولوجيا النقل ويوجد بها 22 معهداً ومركزاً للبحوث.

وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة بوزارة التربية والتعليم، أن تفاعل الطلبة مع المقاربات والمناهج الأكاديمية المتنوعة، مع إطلاعهم على ثقافات وتقاليد شعوب العالم، بات من أهم ركائز تكوين الشخصية الفردية للطلبة.

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