معلمو المسرح في أبوظبي يناقشون تحويل «المنهج» إلى «ممارسة»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شارك 300 معلم مسرح من إمارة أبوظبي في فعاليات الملتقى الأول للمسرح المدرسي الذي نظمته وزارة التربية لمعلمي المسرح، تحت شعار «المسرح المدرسي بين الرؤية والطموح». وتم خلال الملتقى عرض التجارب وأفضل الممارسات وتوفير برامج تأهيلية لتمكين المعلمين، من تدريس المادة والتحول من المنهج إلى الممارسة.

وكانت الوزارة خصصت خلال العام الدراسي الجاري حصة أسبوعية عن المسرح لطلبة المدارس من الصف الأول وحتى الثاني عشر، والذي يعد برنامجاً مدرسياً رائداً، الأول من نوعه تطبقه المدرسة الإماراتية.

وقالت شريفة موسى رئيس فريق مناهج المسرح مدير إدارة مصادر التعلم والحلول التعليمية، إن الفنون أساس بناء الشعوب، وتسهم في بناء شخصية الطالب بما يجعله متصالحاً مع ذاته ومع الآخرين، يؤمن بالتنوع والاختلاف والتفاعل مع الثقافات الأخرى. وأضافت خلال كلمة الوزارة في افتتاح الملتقى أنه فرصة للمعلمين لنقل مادة المسرح من المنهج إلى الممارسة، ويهدف إلى عرض فلسفة منهج المسرح وطريقة بنائه، وإطلاع وتدريب معلمي مادة المسرح على الاستراتيجيات الحديثة المطورة، لتدريس المادة، وذلك للارتقاء بالعملية التعليمية وبسمات خريج المدرسة الإماراتية من حيث بناء شخصيته، وبناء قدراته وتأهيله للانخراط في مجتمع المعرفة.

وأوضحت أنه تماشياً مع الدور الريادي للدولة في إرساء وتطوير منظومة تعليمية عصرية تقوم على أرضية قادرة على توفير كل أسباب التميز للمتعلم في جميع المجالات، قامت وزارة التربية والتعليم باستحداث مواد دراسية من بينها المسرح إيماناً منها بأن المسرح باعتباره فناً عريقاً عرفته كل شعوب العالم في فترة ما من حياتها قادر أيضاً، إلى جانب خصوصياته الفنية، على تغذية المناهج التربوية بمقاربات تعليمية حديثة تتيح للطلبة التعلم وفق طرائق متجددة.

وأوضحت أن إيمان الوزارة بتجديد المناهج ينبع من الرغبة في تجديد المدرسة ذاتها بتحديث مناهجها وتطوير أهدافها ووظائفها ومخرجاتها حتى تستجيب للمتغيرات المعرفية والتطورات الاجتماعية والثقافية، وأن تبني المدرسة الإماراتية المسرح منهاجاً مستحدثاً في التكوين يعد إضافة نوعية تسهم في التأسيس لتعليم متجدد على الدوام، لا يلغي الفنون من برامجه، بل يسعى إلى تعميمها في كل مراحله لأنها صارت ركناً أساسياً من أركان تكوين متوازن، يجد فيه الطالب ضالته ويحقق فيه شغفه بالمعرفة.

وذكرت أن تدريس المسرح يقوم على مبدأ اعتبار الطالب محوراً للعملية التربوية بحيث تحقق له ممارسته أثناء كامل مسيرته التعليمية عدم الاكتفاء بأن يرى ويسمع ويردد، بل تمكنه من أن يشارك بطريقة فعالة في تحصيله الذاتي من خلال توظيف جميع حواسه وقدراته التعبيرية حتى ينمي ما فيه من أبعاد معرفية ووجدانية ومهارية.

وأوضحت أن علوم التربية أثبتت أن تدريس المسرح يعطي الفرصة للطلاب لاكتشاف عالم معرفي جديد، يتواصلون فيه مع الآخرين أفقياً فيطورون طاقاتهم في الابتكار والخيال، ويتهيأون معاً لتنشئة اجتماعية فاعلة، علاوة على أن تجديد العلاقات التربوية بين المعلمين والطلاب يتيح لهم جميعاً تجاوز العديد من العقبات أثناء التعلم.

وأكدت أن هذه المبادرة النوعية لم تكن لترى النور لولا الدعم المحدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث وجه الهيئة العربية للمسرح لتقديم الدعم الكامل للفريق القائم على إعداد مناهج المسرح في الوزارة.