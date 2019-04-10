«سلامة المنازل» برنامج توعوي لربات البيوت في الشارقة

الشارقة (الاتحاد) عقدت هيئة الوقاية والسلامة برنامجاً توعوياً بعنوان «أمن وسلامة المنازل»، بالتعاون مع دائرة الضواحي والقرى في مجلس ضاحية الخالدية، ناقش أهمية الصحة والسلامة، والمخاطر التي نتعايش معها حسب ثقافتنا تجاه السلامة، وكيفية التعرف والتحكم بالمخاطر في منازلنا.

وطرح البرنامج ثقافة «الإيجابية تجاه السلامة» التي تقضي بتدريب ربات المنازل وتوعيتهن بالمخاطر، حيث إن الجميع شريك في عملية السلامة والوقاية من المخاطر، إلى جانب عدد كبير من الموضوعات الهامة، واستهدف البرنامج موظفات الدوائر الحكومية بإمارة الشارقة، وربات المنازل، للتعريف بأهمية تأمين المنازل وطرقها، ودور ربات المنازل في توعية أفراد المنزل، بما يضمن انتشار الوعي الوقائي بين الأسر.

وقال الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة الوقاية والسلامة: تسعى الهيئة للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات؛ لذا أطلقت هيئة الوقاية والسلامة سلسلة برامج توعوية لفئات المجتمع كافة، وتتمثل عوامل الأمن والسلامة في المنازل في مجموعة من العوامل والمحددات والمعايير تهدف بشكل أساسي إلى حصر أي خسائر بشرية أو مادية في حال وقوع أي طارئ، وذلك في أضيق نطاق ممكن للحيلولة دون وقوعه أو انتشاره.

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