عبدالله بن بيه: الإمارات حريصة على تعزيز قيم التسامح

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أمس، الشيخ جمال فودة، إمام مسجد النور في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، وذلك بحضور معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

ورحب معالي الشيخ عبدالله بن بيه بإمام مسجد النور، مجدداً تعازيه لشعب نيوزيلندا في حادث كرايستشيرش الإرهابي، مشيداً بتعامل حكومة نيوزيلندا الاحترافي مع الأحداث.

وأكد ضرورة العمل على محاربة خطاب الكراهية، ونشر قيم الحب والخير والسلام التي تخاطب الفطرة السليمة، بوصفها أساس الدين الإسلامي، مشيراً إلى أن الأعمال الإرهابية أياً كان مصدرها تتنافى والفطرة السليمة، فالإرهاب لا دين له.

وأضاف أن نهج دولة الإمارات الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتمضي عليه قيادة الدولة الرشيدة، يقوم على تعزيز التسامح، ويؤمن بالقيم الأصيلة، وفهم روح العصر.

وتابع: «لن نتخلى عن مسلمي نيوزيلندا ولن نحجم عن ما ينفعهم ولن نقصر في حقهم».

وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على تعزيز قيم التسامح والسلم من خلال مؤسساتها المختلفة، وأبرزها منتدى تعزيز السلم والمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، ومجلس حكماء المسلمين.

من جانبه، قدم إمام مسجد النور في كرايستشيرش بنيوزيلندا الشكر لدولة الإمارات على موقفها المشرف مع مسلمي بلاده عقب الحادث المأساوي الذي تعرضوا له على أيدي الإرهاب الغاشم.

وأوضح أن الدولة كانت سباقة في الاطمئنان على أوضاع مسلمي نيوزيلندا عقب حادث كرايتسشيرش مباشرة، مشيراً إلى أن أول اتصال تلقاه عقب الحادث كان من السفير الإماراتي لدى نيوزيلندا.

وكان وفد من دولة الإمارات برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي قد زار في 20 مارس الماضي مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية التي شهدت هجوماً إرهابياً دامياً على مسجدين أثناء صلاة الجمعة أودى بحياة العشرات.