سيف بن زايد ومنصور بن زايد وحامد بن زايد والشيوخ يعزون آل سالمين المنصوري

العين (وام)

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة منصور بن ناصر آل سالمين المنصوري. وأعرب سموه -خلال الزيارة التي قام بها عصر أمس لمجلس الروضة الشرقية في مدينة العين- عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له منصور بن ناصر آل سالمين المنصوري.

وقدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان واجب العزاء إلى عبيد محمد آل سالمين المنصوري في وفاة المغفور له ابنه «سيف»، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء بمنطقة الروضة الشرقية في مدينة العين، وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة آل سالمين، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء في وفاة منصور بن ناصر آل سالمين المنصوري.

وأعرب سموه -خلال الزيارة التي قام بها عصر أمس لمجلس الروضة الشرقية في مدينة العين- عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له منصور ناصر آل سالمين المنصوري.

وأعربوا، خلال زيارتهم مجلس العزاء بمنطقة الروضة الشرقية بمدينة العين، عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى شقيقي الفقيد مبارك بن ناصر ومحمد بن ناصر وإلى أنجال الفقيد «خليل وسرور ومحمد» وأسرة آل سالمين المنصوري والأهل والأقارب، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء الشيخ سرور بن سعيد بن محمد آل نهيان، والشيخ راشد بن أحمد بن حمدان آل نهيان، وعدد من أعيان القبائل والمواطنين.