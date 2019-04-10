أبوظبي تستضيف مهرجان منظمة التعاون الإسلامي 24 أبريل

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف مدينة أبوظبي، عاصمة التسامح والتعددية الثقافية، النسخة الثانية من مهرجان منظمة التعاون الإسلامي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل الجاري بمشاركة مجموعة من الدول الإسلامية تحت شعار «أمة واحدة يجمعها التعاون على الخير والعدل والتسامح».

ويهدف المهرجان إلى التأكيد على رسالة وتعاليم الإسلام السامية في التقريب بين ثقافات العالم المختلفة، بصرف النظر عن الدين والعرق والجنس. كما يساهم المهرجان الذي يستمر لأربعة أيام في زيادة الوعي العالمي بالثقافة الإسلامية، ودور منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التنوع الثقافي وإبراز عناصر التراث والفن والموسيقا والمواهب وتنوع المطبخ الإسلامي.

ويقام المهرجان برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ويستضيف مجموعة من الدول الإسلامية ضمن منصة مصممة خصيصاً للتعريف بقيم وتقاليد العالم الإسلامي. ويحتفي المهرجان ويناقش العديد من المحاور تشمل: التسامح كلبنة أساسية في الدين الإسلامي، ودور الشباب في نشر ثقافة التسامح، وأهمية التسامح والاعتدال في التقرب إلى الله.

وأكد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أهمية المهرجان في مد جسور التواصل مع الثقافات المختلفة، ونقل صورة واقعية عن قيم الإسلام، مشيراً إلى أن نسخة أبوظبي من المهرجان تبني على ما قدمته النسخة السابقة في القاهرة، وتهدف للاستمرار في التعريف بشعوب وعادات وتقاليد وفلكلور وأنساق الحياة المتنوعة في الدول الإسلامية.

ويرحب المهرجان بجميع المسلمين المهتمين بالشؤون الإسلامية، والأحداث التاريخية، والتراث، فضلاً عن المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من غير المسلمين والزائرين الذين يحرصون على تعميق مفاهيمهم حول الثقافة الإسلامية وجوانبها المختلفة.

ويتوسط جناح دولة فلسطين أرض المهرجان في تأكيد على أهمية الشأن الفلسطيني في قلب قضايا العالم الإسلامي، ومكانة فلسطين كمكون أساسي للهوية الإسلامية، حيث تحتفي نسخة المهرجان الثانية بالثقافة الفلسطينية، وتلقي الضوء على بعض جوانبها مثل الفن وصناعة الأفلام القصيرة.

ويشهد المهرجان تنظيم العديد من المحاضرات وورش العمل التي يقدمها نخبة من علماء ومفكري العالم الإسلامي، إلى جانب بعض الأنشطة التي تبرز جوانب مختلفة من الثقافة الإسلامية، وتقدم صورة مختلفة غير تقليدية عن الإسلام تتخطى الجانب العقدي وترسم لوحة شاملة للإسلام كأسلوب حياة، حيث تشمل فعاليات المهرجان تقديم ورش تعليمية لتدريس أساسيات الخط العربي، وعروضاً تحكي سيرة النبي محمد، عليه الصلاة والسلام، وجلسات لعدد من مؤلفي أدب الطفل لقص حكاياتهم التقليدية، واستعراض الدول المشاركة في المهرجان لأهم الحلويات التي تشتهر بها.

وكانت العاصمة المصرية، القاهرة، استضافت انطلاق مهرجان منظمة التعاون الإسلامي في فبراير 2019 بمشاركة عدد من الدول الأعضاء. ومن المقرر أن تشهد نسخة أبوظبي عرض فيلم تسجيلي حول منجزات وأعمال منظمة التعاون الإسلامي. ويأتي المهرجان عقب استضافة العاصمة الإماراتية أبوظبي في مارس 2019 الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، بشعار: «50 عاماً من التعاون الإسلامي: خريطة الطريق للازدهار والتنمية».

يقام المهرجان في القاعة 7 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويفتح أبوابه من الساعة 2 ظهراً إلى الساعة 8 مساءً يوم 24 أبريل، ومن الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 8 مساءً يومي 25 و27 أبريل، ومن الساعة 4 مساءً إلى 10 مساءً في 26 أبريل. والدخول مجاني للجميع.