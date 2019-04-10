«بالتطوع نحقق التسامح» في الشارقة

الشارقة (الاتحاد) انطلقت أمس فعاليات معرض الشارقة للعمل التطوعي الثاني، تحت شعار «بالتطوع نحقق التسامح» والذي تنظمه جائزة الشارقة للعمل التطوعي وبالتعاون مع جامعة الشارقة. حضر الافتتاح كل من الدكتور الصديق المصطفى الشيخ نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، وجاسم الحمادي أمين عام جائزة الشارقة للعمل التطوعي، ورفقة الدكتورة سلامة الرحومي عميدة شؤون الطالبات، وفاطمة موسى البلوشي المدير التنفيذي للجائزة، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية. وعلى هامش المعرض، تم عقد بعض المحاضرات، منها محاضرة «اصنع سعادتك بالتطوع»، من تقديم فاطمة البلوشي المدير التنفيذي للجائزة، حضرتها 33 طالبة من طالبات جامعة الشارقة.

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