الامارات | بلدية دبا تضبط 83 كيلوغراماً من مواد محظورة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبا تضبط 83 كيلوغراماً من مواد محظورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت بلدية دبا، متمثلة في إدارة الخدمات العامة والبيئة، 83 كيلوغراماً من البان والنسوار والتبغ الهندي المجفف «سوباري»، في سيارة محملة بمواد محظورة في مدينة دبا، بهدف توزيعها وترويجها، واتخذت البلدية الإجراءات القانونية بحق المخالفين، في إطار سعيها للمحافظة على نظافة المدينة، والحد من الممارسات والسلوكيات السلبية التي تسيء إلى مظهر المدينة.

وأفاد مدير عام بلدية دبا، المهندس حسن سالم اليماحي، بأن هذه الحملات تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للبلدية، وامتداداً لحملات سابقة نفذتها البلدية بهدف القضاء على السلوكيات والظواهر السلبية المضرة بالصحة العامة وسلامة البيئة، وتحسين الممارسات المجتمعية، والارتقاء بمستوى النظافة العامة، لافتاً إلى أن مادة البان ذات آثار ضارة بالصحة العامة والبيئة، ومن هذا المنطلق كان التوجه نحو القضاء عليها، ومنع بيعها وتداولها.

وأشار إلى أن البلدية حريصة على رفع مستوى الوعي الصحي والبيئي للجمهور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمحاضرات التي تنفذها، مؤكداً استمرار تنفيذ هذه الحملات لتطبيق القانون، وتوعية أفراد المجتمع بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين، ومواجهة كل أشكال التجاوزات الضارة التي تهدد صحة المجتمع.