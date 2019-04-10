الامارات | شرطة الشارقة تعزّز السلامة المرورية بـ «سلامة مركبتي»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تعزّز السلامة المرورية بـ «سلامة مركبتي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، حملة توعية مرورية، تحت شعار «سلامة مركبتي»، بهدف تعزيز السلامة المرورية والاشتراطات اللازم توافرها في المركبة، لضمان صلاحيتها للسير على الطرق، وضمان سلامة السائق ومرافقيه من التعرض لحوادث مفاجئة، نتيجة عدم صيانة المركبة بشكل دوري.

وقال مدير فرع التوعية والإعلام المروري، المقدم عبدالرحمن خاطر، إن الحملة تأتي في إطار استراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة، المنبثقة عن استراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة إلى جعل الطرق أكثر أمناً، وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق.

وأوضح أن الحملة تهدف إلى توعية قائدي المركبات الخفيفة والثقيلة بأهمية وسائل السلامة المطلوبة للمركبات، والتأكد من صلاحيتها، وتستمر الحملة لمدة شهر.