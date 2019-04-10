شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تعزّز السلامة المرورية بـ «سلامة مركبتي» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، حملة توعية مرورية، تحت شعار «سلامة مركبتي»، بهدف تعزيز السلامة المرورية والاشتراطات اللازم توافرها في المركبة، لضمان صلاحيتها للسير على الطرق، وضمان سلامة السائق ومرافقيه من التعرض لحوادث مفاجئة، نتيجة عدم صيانة المركبة بشكل دوري.
وقال مدير فرع التوعية والإعلام المروري، المقدم عبدالرحمن خاطر، إن الحملة تأتي في إطار استراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة، المنبثقة عن استراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة إلى جعل الطرق أكثر أمناً، وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق.
وأوضح أن الحملة تهدف إلى توعية قائدي المركبات الخفيفة والثقيلة بأهمية وسائل السلامة المطلوبة للمركبات، والتأكد من صلاحيتها، وتستمر الحملة لمدة شهر.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | شرطة الشارقة تعزّز السلامة المرورية بـ «سلامة مركبتي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.