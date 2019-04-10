الامارات | إنقاذ 3 مواطنين تعرَّضوا للإعياء على ارتفاع 4500 قدم

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 3 مواطنين تعرَّضوا للإعياء على ارتفاع 4500 قدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن فريق البحث والإنقاذ بقسم جناح الجو التابع لإدارة المهام الخاصة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من إنقاذ أسرة مواطنة مكونة من ثلاثة أشخاص، تعرضوا لإعياء وإنهاك شديدين أثناء قيامهم برحلة جبلية اعتيادية على ارتفاع 4500 قدم في منطقة سلية البقل الجبلية في رأس الخيمة.

وقال رئيس قسم جناح الجو بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، العقيد طيار سعيد راشد اليماحي، إن القسم تلقى بلاغاً يفيد بوجود ثلاثة أشخاص من أسرة مواطنة تعرضوا لإعياء وإنهاك شديدين على ارتفاع 4500 قدم في منطقة سلية البقل الجبلية، فتم على الفور التوجه بإحدى طائرات الإنقاذ إلى الموقع المحدد، حيث أجريت لهم عملية الإسعافات الأولية قبل نقلهم مباشرة إلى مستشفى صقر الحكومي، الذي غادروه عقب تلقيهم العلاج اللازم وتماثلهم للشفاء التام.

وأوضح اليماحي أن ارتفاع درجة الحرارة وبعد المسافة كانا سببين رئيسين لتعرض الأسرة المواطنة للإعياء والإنهاك، داعياً مرتادي المناطق الجبلية إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، ومراعاة ظروف وتقلبات الطقس والأحوال الجوية المختلفة.

- طائرة الإنقاذ عثرت على المواطنين الثلاثة في حالة إنهاك بمنطقة سلية البقل الجبلية.