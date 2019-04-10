الامارات | «البنية التحتية» تستعد لتدشين الجسر الفولاذي في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن «البنية التحتية» تستعد لتدشين الجسر الفولاذي في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم وزارة تطوير البنية التحتية إغلاق فتحتي دوران قبل وبعد الجسر الفولاذي، الذي يربط منطقتي سهيلة وشمل، ضمن مشروع الطريق الدائري في رأس الخيمة، تمهيداً لافتتاح الجسر الفولاذي أمام حركة المركبات، بعد الانتهاء من الأعمال الفنية.

وقال مدير إدارة الطرق في الوزارة، المهندس أحمد الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الوزارة تعمل حالياً على زيادة عوامل السلامة والحماية قبل وبعد الجسر الفولاذي، من خلال وضع حواجز معدنية على جانبي الطريق في المناطق التي تشهد ارتفاعاً في منسوب الأرض، لضمان سلامة مستخدمي الطريق.

وأوضح أن جميع أعمال الجسر الفولاذي انتهت، وبات جاهزاً للافتتاح أمام المركبات، وتم عمل فتحات جانبية قبل وبعد الجسر بشكل مؤقت، لخدمة المناطق السكنية المجاورة، وبعد الانتهاء من زيادة عوامل السلامة والحماية، سيتم السماح للمركبات باستخدام الجسر الفولاذي، لافتاً إلى أن الجسر يبلغ طوله 32.37 متراً، وبطاقة استيعابية 2000 مركبة في الساعة، ويتمتع بميزات اقتصادية مقارنة بالجسور الخرسانية، ويختصر 50% من زمن التنفيذ، وعمره الافتراضي 104 سنوات دون الحاجة إلى صيانة.

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وأضاف أن مشروع الطريق الدائري تسلمته لجان فنية، للتأكد من إنجاز جميع الأعمال، ثم تولت الوزارة مراقبة الطريق، لرصد أي ملاحظات تتعلق بوسائل الحماية والسلامة.

وأشار إلى أن الطريق الدائري منبسط وسلس، ولا يعاني أي التفافات خطرة، أو ارتفاعات أفقية، ومعظم الحوادث التي وقعت عليه كانت بسبب الاستخدام الخاطئ من قبل بعض السائقين، ومنها وقوع حادث قبل افتتاح الطريق، بسبب القيادة عكس الاتجاه، إضافة إلى وقوع حادث بليغ عند إحدى فتحات الدوران قبل انتهاء الأعمال.

وأضاف أن الوزارة خصّصت نفقاً أسفل الطريق في منطقة الفحلين، لتصريف المياه إلى وادي نقب، وإلى المناطق الزراعية، موضحاً أن الوزارة جعلت النفق لتصريف مياه الأمطار دون استخدامه من قبل المركبات، حفاظاً على السلامة العامة.