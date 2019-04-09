مؤتمر "آفات الصحة العامة" في أبوظبي يناقش المستجدات في مجال المكافحة

ناقش "مؤتمر آفات الصحة العامة" الذي انطلق في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، بتنظيم من "تدوير" مركز أبوظبي لإدارة النفايات بالتعاون مع الجمعية الوطنية لإدارة الآفات بالولايات المتحدة وشركة "ايكوفار"المتخصصة بالحلول المستدامة لمكافحة آفات الصحة العامة، أحدث التقنيات والابتكارات في مجال مكافحة آفات الصحة العامة.

ويُعتبر المؤتمر منصة للشركات والخبراء من حول العالم للتباحث ومناقشة أهم الابتكارات والتكنولوجيات المستعملة في مكافحة آفات الصحة العامة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغيّر المناخي والبيئة، تأكيده أهمية المؤتمر كمنصة إقليمية فعّالة لمناقشة هذه القضية المهمة والتي تؤثر على مستوى الصحة العامة في المجتمع"، مشيراً إلى "اعتماد دولة الإمارات مجموعة من التشريعات والقوانين المنظمة لتداول واستخدام مبيدات وكيماويات آفات الصحة العامة ضمن استراتيجيتها للحفاظ على الصحة العامة وضمان استدامتها".

وأوضح أن "هذه القوانين استهدفت تحقيق الإدارة الفعالة والسليمة لهذه المبيدات وحماية المستهلك من مخاطرها، لذا عملت في جانبين قانونيين الأول حظر استيرادها وتصديرها وتداولها في السوق المحلي من دون تسجيلها مسبقاً لدى وزارة التغير المناخي والبيئة والحصول على ترخيص لها، والثاني تنظيم عملية الإعلان عن هذه المبيدات لضمان وصول المعلومة الصحيحة للمستهلك وعدم تضليله".

ولفت إلى أن "الوزارة وضماناً لتحقيق الإدارة الفعالة لهذا النوع من المبيدات أصدرت 33 مواصفة دقيقة تحدد نوع وتركيب المبيدات المتاح استيرادها وتداولها محلياً وأنشأت قاعدة بيانات إلكترونية تضم كل المبيدات المسجلة والمستخدمة في الدولة، وبلغ عدد المبيدات المسجلة بها حالياً إلى 395 مبيداً".

من جهته قال معالي فلاح الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، إن "المؤتمر يعتبر من المبادرات المهمة التي تحقق أهداف الاستراتيجية العامة لإمارة أبوظبي، التي تسعى إلى توفير سبل الحياة الصحية والخدمات الوقائية لأفراد المجتمع وفقاً لأعلى المستويات العالمية، كما يوفر الفرصة للكفاءات المحلية لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات مع الخبراء والمتخصصين من جميع العالم".

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وأعرب الدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام "تدوير" مركز أبوظبي لإدارة النفايات بالإنابة، عن سعادته بتنظيم أعمال مؤتمر آفات الصحة العامة الذي يقام للمرة الأولى في أبوظبي وذلك في إطار استراتيجية "تدوير" الرامية لتعزيز مبادئ الجودة والصحة والسلامة والبيئة ونشر أفضل الممارسات في مجال مكافحة آفات الصحة العامة وذلك تحقيقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في جميع المناطق وبناء مجتمع صحي وخال من الأوبئة والأمراض في إمارة أبوظبي.

وأوضح أن المحاور الرئيسية للمؤتمر تركز على التحديات التي يواجهها قطاع مكافحة آفات الصحة العامة وكيفية الاستفادة من البدائل والخيارات الأكثر أماناً وفاعلية وملائمة للبيئة فضلاً عن استعراض التجارب العالمية في تنفيذ خطط المكافحة المتكاملة لآفات الصحة العامة.

وأشار إلى أن المؤتمر سيساهم في رفع مهارات العاملين في قطاع مكافحة آفات الصحة العامة، وتوسيع مداركهم على أحدث التجارب العالمية والممارسات الحديثة في مجال المكافحة المتكاملة لآفات الصحة العامة، فضلاً عن ترسيخ سمعة أبوظبي على المستويين الإقليمي والعالمي في استضافة المؤتمرات الدولية المتخصصة.

وفي السياق، اعتبر محمد محمود المرزوقي مدير إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة "تدوير" في حديث لموقع "الاتحاد"، أن "المؤتمر يناقش أهم المستجدات في مجال المكافحة، حيث تم عرض المصيدة الذكية لرصد البعوض للمرة الأولى، إضافة إلى مصائد ومستشعرات أخرى تخدم القطاعين العام والخاص، فضلاً عن أحدث الابتكارات سواء في مجال المبيدات أو المعدات الخاصة بعمليات الرش".

وبشأن المصيدة الذكية، أكد المرزوقي أن "تدوير بدأت باستعمال المصائد الذكية منذ 2016، واستوردت نحو 430 مصيدة، كاشفاً عن ابتكار جديد في مجال مكافحة البعوض سيتم استيراده قريباً".

وأوضح أن "تدوير قامت بتجربة هذه المصيدة الذكية لمدة شهرين، وهي مخصصة لنوع محدد من البعوض، يمكن التحكم بعملية إطلاقها الغاز الجاذب للبعوض عن بعد، كما تتميز بأنها قادرة على تحديد وقت نشاط البعوض لمعرفة وقت المكافحة الصحيحة".