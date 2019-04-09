"فودافون مصر" تعزز تجربة العملاء بدعم من تقنيات وحلول "Red Hat" السحابية المتطورة

أعلنت شركةRed Hat المزود الرائد لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر على مستوى العالم، عن تعاونها مع شركة "فودافون مصر" -- شبكة المحمول الرائدة فى مصر - لتزويدها بمجموعة من حلول البنية التحتية السحابية المتطورة بهدف تعزيز مبادرة فودافون مصر الخاصة بالتحول الرقمى وتقديم كل ماهو أفضل لعملائها . ويشمل المشروع المشترك بين الجانبين العمل على إعادة تصميم وتطوير موقع فودافون مصرالإلكترونى وتحسين تجربة العملاء وإتاحة قائمة متطورة من الخدمات المتصلة إضافة إلى اعتماد منهجية DevOps لتحسين عمليات التشغيل مما يوفر للشركة وسائل أسرع وأكثر كفاءة لطرح ابتكاراتها الجديدة في السوق.



يهدف برنامج "التميز في تجربة عملاء" الذي أطلقته فودافون إلى تقديم تجارب متميزة وفريدة من نوعها لعملائه. ويعد تحديث موقع فودافون مصر الإلكرتوتي مبادرة رئيسية في هذا المجال، حيث يعتبر الموقع بمثابة بوابة متقدمة للخدمة توفر للعملاء مستوى عالٍ من المرونة لمتابعة وإدارة الخدمات عبر الإنترنت إلى جانب التعرف على العروض الجديدة والحصول على الدعم وغير ذلك الكثير. وكانت "فودافون مصر" قد أطلقت خدماتها في سوق الاتصالات المصرية في عام 1998 وأصبحت منذ ذلك الحين الشركة الرائدة للمحمول في مصر، حيث تقدم خدماتها لأكثر من 40 مليون عميل. وتهدف فودافون من خلال تحديث موقعها الإلكتروني الجديد إلى تقديم خدمات متميزة ومتطورة لعملائها لتلبية احتياجاتهم المتنامية بسرعة وكفاءة عالية. وتماشياً مع هذه الأهداف، عملت الشركة على تحديث بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز مرونة بيئة التطبيقات وتطوير الخدمات التي تقدمها.



واختار فريق العمليات في شركة "فودافون مصر" تصميم تطبيقاته بالاعتماد على بنية الخدمات الصغيرة المتصلة ومنهجية نظام DevOps بهدف تعزيز سرعة ومرونة الخدمات والعمليات. وقرر الفريق تجميع التطبيقات في حاوية سحابية واحدة لتجريدها من الهيكلية الأساسية، مما يساعد على تقليل التعقيد وتحسين قابلية نقل البيانات عبر أقسام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الشركة، بما في ذلك بيئات السحابة الهجينة. وكان هدف الشركة يكمن في إيجاد منصة برمجيات مفتوحة المصدر لتجميع التطبيقات Linux container platform والتي تتيح لفرق التطوير العمل بمرونة وكفاءة عالية مع تقليل الوقت المطلوب لضبط الإعدادات والإدارة، بالإضافة إلى توفير إمكانات متكاملة لتمكين التصميم والنشر التلقائي لحلول برمجيات تطبيق لينكس Linux application containers.



هذا وقد اختارت "فودافون مصر" حلول Red Hat السحابية لتحقيق أهدافها في هذا الإطار، إذ تعمل حلول Red Hat”" على تمكين الشركات من إنشاء التطبيقات السحابية بسهولة أكبر ونشرها وإدارة العمليات عبر

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منصة واحدة، مما يساعد الشركات على تحديث وتعزيز جودة ومرونة عملياتها التقنية دون الحاجة للتخلص من البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات. وتم إطلاق موقع "فودافون مصر" الإلكتروني الآن على منصة OpenShift التي طورتها "ريد هات"، والتي تعتبر منصة نشر وإدارة التطبيقات الأكثر شمولاً على مستوى القطاع والتي تستند إلى العمود الفقري الموثوق به لمنصة "ريد هات" الرائدة على مستوى العالم والخاصة بتجميع برمجيات وتطبيقات الشركات. كما قامت شركة فودافون مصر بتحويل 10 تطبيقات إضافية إلى منصة تجميع التطبيقات.

وصرح السيد / سانتياغو مادروجا ، نائب الرئيس لقطاع حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة Red Hat” " :نحن سعداء بهذه الشراكة مع فودافون مصر التى من شأنها ان تسهم فى تقديم خدمات متطورة و أكثر مرونة تعتمد على نظام DevOps ومصممة خصيصاً لإطلاق وإدارة الخدمات وتعزيز مرونة العمليات.

ومن جانبه صرح المهندس / أسامه سعيد رئيس قطاع التكنولوجيا والشبكات بفودافون مصر :" نعمل دائما على توفير أحدث ماتتوصل إليه التكنولوجيا لتطوير البنية التحتية للشبكة بصفة مستمرة ومواكبة إستراتيجية فودافون للتحول الرقمى ، وتعتبر مرونة العمليات بمثابة مفتاح النجاح في سوق تتسم بالتنافسية، وتتيح لنا حلول "Red Hat " المتطورة التمتع بمستوى عالٍ من المرونة مما يمكننا من الاستجابة بسرعة وكفاءة لمتطلبات عملاء فودافون مصر وتزويدهم بمنتجات وخدمات مبتكرة دائما . "