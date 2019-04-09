"مؤسسة محمد رقيط العقارية" تتوسع في محفظتها الاستثمارية في "جزيرة المرجان"

أعلنت "مؤسسة محمد رقيط العقارية" عن إطلاق فندقين جديدين ضمن "جزيرة المرجان"، أبرز مشاريع شركة "مرجان"، المطور الرئيس لعقارات التملك الحر في إمارة رأس الخيمة.

ويمثل الفندقان الجديدان إضافة مميزة إلى وجهات الضيافة المتنوعة التي تحتضنها الإمارة، وهو ما يشكل رافداً قوياً للرؤية الحكومية الهادفة إلى تعزيز أداء القطاع السياحي واستقطاب الاستثمارات إلى رأس الخيمة.

و تعتبر "مؤسسة محمد رقيط العقارية" من أوائل رواد الاستثمار الفندقي في جزيرة المرجان، فقد افتتحت منتجع "دبل تري باي هيلتون" في الجزيرة عام 2014، ووضعت مؤخراً حجر الأساس لمشروع "هامبتون جزيرة المرجان" الذي سيكون الأكبر على مستوى وجهات العلامة التجارية في العالم بمجموع 505 غرف فندقية. ومع الإعلان اليوم عن منتجع "كونراد جزيرة المرجان" الجديد، ستصل الطاقة الاستيعابية للفنادق الثلاثة إلى نحو 1350 غرفة وجناحاً فاخراً.

وأشار سعادة محمد رقيط العلي، إلى أن المشاريع الفندقية الجديدة في "جزيرة المرجان" هي تجسيد لثقته الكبيرة في مكانة الجزيرة كوجهة سياحية رئيسية في المنطقة، لافتاً إلى البيئة الاستثمارية الإيجابية التي تقدمها رأس الخيمة ولا سيما في قطاع مشاريع الضيافة، والمؤشرات الإيجابية للنمو المتواصل في أعداد السياح الوافدين إلى الإمارة، والجهود الجبارة التي تبذلها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في الترويج لإمارة رأس الخيمة على الصعيد العالمي. وأضاف موضحاً: "يحقق مشروعنا الأول الممثل بمنتجع ’دبل تري باي هيلتون‘ في ’جزيرة المرجان‘ معدلات إشغال عالية، ونجح في ترسيخ موقعه كوجهة مفضلة للضيوف والزوار على المستويين الإقليمي والعالمي على حد سواء. وبالنسبة لنا، فإن تركيزنا موجه على استكمال تنفيذ مشاريعنا الفندقية وفق الخطط الزمنية المحددة، ونتعاون من هذا المنطلق مع أفضل المشغلين العالميين لضمان توفير أرقى تجارب الحياة العصرية لضيوفنا".

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ومن جانبه أكد المهندس عبدالله العبدولي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "مرجان"، أن "جزيرة المرجان" تواصل استقطاب اهتمام عالمي وتجتذب استثمارات هامة في قطاع الضيافة من قبل المستثمرين المحليين و العالميين ومشغلي الفنادق. وأشار العبدولي إلى أن "الفندقين الجديدين سيساهمان بدور جوهري في زيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب الطلب المتزايد على الإمارة الأمر الذي يعزز من سمعة الجزيرة كوجهة ضيافة عالمية المستوى تقدم فرصاً استثنائية للمستثمرين من كافة أنحاء العالم". وشدد العبدولي على أهمية مواكبة عمليات الشركة للرؤية الحكومية الطموحة التي تركز على تطوير البنى التحتية لقطاع السياحة، وهي الرؤية التي تمتلك "جزيرة المرجان" المقومات اللازمة لدعمها بفضل "الموقع الحيوي وتنوع الخيارات الترفيهية وسهولة الوصول إلى الإمارة من مختلف أرجاء الدولة والعالم، علاوةً على الحوافز الكبيرة التي تقدمها والتي تعزز ثقة المستثمرين واهتمامهم".

ويجري تطوير "كونراد جزيرة المرجان" ليكون منتجعاً فاخراً بمحاذاة الشاطئ الساحر لـ "جزيرة المرجان"، محتضناً 120 غرفة تشمل الفيلات الشاطئية. ويمكن للضيوف الاستفادة من باقة متكاملة من المرافق العالمية، ومنها مركز اللياقة البدنية، وصالون التجميل، ومنتجع السبا الصحي، وحوض السباحة الخارجي، ونادي الأطفال. وسيضم الفندق أيضاً خيارات طعام متنوعة تتضمن مطعمين وردهة اجتماعية بجوار الشاطئ. وكما هو الحال في جميع وجهات العلامة التجارية "كونراد" حول العالم، سيقدم الفندق الجديد خدمات تنسجم مع أعلى معايير الجودة، تمتاز بالسلاسة والاستباقية والابتكار، لتلبية احتياجات الضيوف على كافة المستويات، وإثراء تجربة إقامتهم في المنتجع.

ويعتبر منتجع "هامبتون باي هليتون" الأكبر عالمياً والأول من حيث تقديمه تجربة ضيافة شاملة، إضافة إلى مزايا الموقع الحيوي في "جزيرة المرجان" على مسافة قريبة من منتجع وسبا "دبل تري باي هيلتون" الذي تم افتتاحه فعلياً محتضناً 723 غرفة.

ويتيح المنتجع العصري الجديد، وهو من فئة الأربع نجوم، وصولاً حصرياً إلى شاطئ رملي مميز. وسيضم 505 غرف متصلة و5 مطاعم ومقاهٍ بما في ذلك مطعم يستقبل الضيوف على مدار الساعة، والمقهى، ومطعمين يقدمان قوائم مأكولات خاصة بهما، إضافة إلى الردهة الاجتماعية الشاطئية. وسيضم المشروع مركزاً للياقة البدنية مصمم خصيصاً للمنتجع، ومناطق آمنة لألعاب الأطفال في الداخل وفي الهواء الطلق.