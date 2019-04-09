"سي بي آر إي" توسع أعمالها في الشرق الأوسط وتفتتح مكتباً جديداً في جدة

قامت شركة "سي بي آر إي" العالمية للاستشارات العقارية، بتوسيع عملياتها الإقليمية عبر افتتاح ثاني مكاتبها في المملكة العربية السعودية. ويؤكد افتتاح مكتب جدة مدى التزام الشركة في المنطقة، ودعمها المتواصل لخطط النمو المكثفة للحكومة في إطار رؤيتها للعام 2030. وتأتي هذه الخطوة أيضًا نتيجة الطلب المستمر من عملاء "سي بي آر إي" من القطاعين الحكومي والخاص في المملكة، والباحثين عن خدمات استشارية استراتيجية عالمية الطراز للعديد من مشاريعهم المستقبلية.

وشهد الاقتصاد السعودي، ومن بينه القطاع العقاري، تغييرات كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا. حيث لا تزال المملكة تمر بمرحلة من التطور السريع في سبيل تعزيز نفسها كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية. وأدي توافر الفرص الواعدة عبر جميع فئات الأصول، إلى جانب الاستثمار المكثف من جانب الحكومة إلى زيادة الثقة في القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية -وهو ما يُعد المحرك الرئيسي للتنويع الاقتصادي في المملكة.

بهذه المناسبة قال نيكولاس ماكلين، المدير الإداري لشركة "سي بي آر إي" في الشرق الأوسط: "تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وتحظى بإمكانات نمو هائلة. وقد شهد اقتصادها نموًا متسارعًا في فترة زمنية قصيرة، ونحن نتطلع إلى مواصلة دعم رحلة التميز في الحاصلة في العديد من القطاعات العقارية بما في ذلك القطاع السكني والتجاري والتجزئة والترفيه والضيافة والمكاتب. ويؤكد افتتاح مكتبنا الجديد في جدة وانتقال كبار مستشارينا من أصحاب الخبرة المتعمقة إليه مدى التزامنا تجاه عملائنا في المملكة."

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من جهته قال سايمون تاونسيند، المدير العام لشركة سي بي آر إي المملكة العربية السعودية: "نحن سعداء لتوسيع عملياتنا في المملكة من خلال افتتاح مكتب جديد في ثاني أكبر مدن المملكة. وسي بي آر إي في وضع جيد لتقديم الاستشارات الاستراتيجية والتوجيه اللازم من أجل الحفاظ على النمو عبر المملكة، ونتطلع إلى العمل مع عملائنا السعوديين لتحقيق نتائج استثنائية والمزيد من النجاح في السنوات المقبلة."

يقع مكتب سي بي آر إي في حي الروضة، شارع الكيال في جدة. ويحتضن فريقا دائما من الاستشاريين لتقديم مجموعة من الخدمات بما في ذلك البحوث والاستشارات. ويأتي إطلاق مكتب جدة في أعقاب افتتاح أول مكتب للشركة في المملكة العربية السعودية في الرياض في الربع الأخير من عام 2018.