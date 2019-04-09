انطلاق معرض صالون المجوهرات بمشاركة محلية وعالمية



جدة- أمل العامري



أفتتحت صاحبة السمو الملكي الأميرة لطيفة بنت سعد بن عبدالعزيز آل سعود مساء الأثنين بقاعة الهيلتون الكبري فعاليات الدورة العاشرة لمعرض صالون المجوهرات 2019 والتي تستمر أربعة أيام.

يجمع المعرض أكثر من 50 شركة متخصصة في الذهب والمجوهرات صناعة الحلي والمجوهرات من السعودية وكافة أنحاء العالم تعرض أحدث المنتجات في صناعة الماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة ومجوهرات الماس والذهب وأطقم الماس واللؤلؤ والكريستال والساعات ومعروضات المجوهرات.

وقامت الاميرة لطيفة، فور وصولها لمقر إقامة المعرض، يرافقها هيا السنيدي، رئيس شركة السنيدي للمعارض -المنظمة للمعرض، وعدد من المصممات السعوديات وممثلي الشركات المشاركة، والتقت مع عدد من مسؤولي الشركات السعودية والأجنحة الأجنبية المشاركة في المعرض، حيث اطلعت من خلال الشرح الذي قدّمه لها العارضون على واقع سوق صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات وآخر تطوراتها وتوجهاتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ونجح المعرض منذ إطلاقه عام 2010 في استقطاب أشهر العلامات التجارية في عالم المجوهرات وأبرز المشترين المميزين، الأمر الذي مكنه من إرساء مكانته كمنصة رائدة لإطلاق أحدث التوجهات الإبداعية في مجال تصميم الساعات والمجوهرات الفاخرة من كافة أنحاء العالم.

تركز دورة 2019 على هدف أساسي يرمي إلى تسليط الضوء على تمكين المرأة السعودية ودعم المصممات السعودية. ومن هذا المنطلق جاءت فكرة تسليط الضوء على ۱۰ سيدات سعوديات الأكثر تاثيرا فى مجال المجوهرات من خلال توفير منصة لتبادل قصص نجاحهن ضمن احتفالية المعرض لمرور 10 سنوات منذ تأسيسه.كما تم دعوة أكبر الجواهرجيات السعوديات للمشاركة فى المعرض.

ورحبت هيا السنيدي، بافتتاح الأميرة لطيفة للمعرض، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمامها بدعم صناعة المعارض المتخصصة التي تهتم باحتياجات المرأة.

وأوضحت السنيدي أن الهدف من المعرض هذا العام يتوافق مع رؤى وتوجهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الرامية إلى دعم المرأة السعودية بشكل إيجابي، من خلال منحها فرصة أكبر من خلال العمل وتطوير مهاراتها المختلفة.

وتشارك فى معرض هذا العام، دولاً رائدة فى مجال صناعة الساعات والمجوهرات، وفي مقدمتها سويسرا والمملكة المتحدة و هونج كونج وايطاليا والهند وفرنسا واليابان والولايات المتحدة الامريكية و لبنان والبحرين والامارات والمانيا وتركيا.

وقالت السنيدي إن مشاركة 50 شركة من دول عربية وخليجية وشرق أسيا واوروبية وامريكية جاء بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة السعودية لقطاع المعارض وتوفير فرص النجاح وأضافت أن مشاركة هذا العدد من الشركات يتيح التعرف على الجديد في مجالي المجوهرات والساعات. ويشتمل المعرض الماس, الذهب, الفضة, البلاتين, والمجوهرات والاحجار الكريمة, والساعات كما وفر المعرض ندوات لفحص الالماس والمجوهرات لتوعية المستهلكين. وحضر الافتتاح عدد من كبار الشخصيات ورجال الاعمال والاعلام ومشاهير التواصل الإجتماعي وجمع كبير من أهالي مدينة جدة .

يذكر ان الرياض ستستضيف معرض صالون المجوهرات 2019 اعتبارا من 15- 18 ابريل الجاري في فندق الفيصلية من الساعة 4- 10 مساءً.