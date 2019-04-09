رائدة أعمال سعودية ضمن زعماء العالم في المنتدى الاقتصادي بالبحر الميت



جدة ـ أمل العامري

شاركت ايمان عادل عبد الشكور رائدة أعمال سعودية بين القادة والزعماء في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الذي جرت فعالياته على شاطئ البحر الميت في الاردن، برعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وحضور الملكة رانيا العبد الله، واختتمت فعالياته أمس،

ودعيت ايمان عبد الشكور كإحدى رائدات الأعمال السعوديات ضمن 1000 شخصية من قادة الأعمال والسياسيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والشبابية، وإعلاميون وأكاديميون من 50 دولة، للمشاركة بشكل فعال في النسخة العاشرة للمنتدى الذي أقيمت تحت شعار "بناء نظم جديدة للتعاون"، بهدف مناقشة مواضيع اقتصادية مهمة، بينها تأثير التكنولوجيا على الوطن العربي، في ظل الانتشار الكبير الذي تشهده بيئة الاعمال من تطور في التقنية، ارتباطها بشكل كبير بالحياة اليومية لكافة المواطنين في العالم .

وركزت جلسات المنتدى على أربعة محاور شملت: الثورة الصناعية الرابعة في العالم العربي، بناء نموذج اقتصادي جديد، مستقبل الإدارة البيئية في العالم العربي، والوصول إلى أرضية مشتركة في عالم متعدد الاتجاهات، وحظي بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس النيجيري محمد بخاري، رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش، والرئيس التنفيذي لأفغانستان عبدالله عبدالله، إضافة إلى وزراء ومسؤولين من عدة دول. .