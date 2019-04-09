الامارات | خطف رجل من أجل 2850 درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن خطف رجل من أجل 2850 درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة جنايات الشارقة محاكمة 4 متهمين من الجنسية الآسيوية بتهمة خطف شخص من جنسيتهم بعد انتحالهم صفة وظيفية عامة، وذلك لسرقة 2850 درهم منه، إذ قاموا على الاعتداء عليه خلال عملية خطفه وتهديده.

وتعود تفاصيل القضية، حسب الأوراق المرفقة في ملفها، إلى إقدام الأربع متهمين على انتحال صفة رجال التحريات والشرطة وملاحقة المجني عليه، وقيامهم باختطافه لمكان خالي والاعتداء عليه، وسرقة مبلغ مالي منه قدره 2850 درهم، وبعدها تمكن المجني عليه من التواصل مع الشرطة وتحديد مواصفات المتهمين ليتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

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وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم بأن قاموا بانتحال صفة رجال التحريات واختطاف المجني عليه لسرقته والاعتداء عليه، فأنكروا اختطافه، واعترفوا بالاعتداء عليه.

وأشار المتهمون إلى أن الخلاف الذي بينهم وبين المجني عليه سببه تجارة الخمور، إذ قاموا بضربه بعد نشوب مشاجرة بينهم بالأيدي على تجارة على مبالغ تعود لتجارة الخمور دون أن يستخدموا أي أداة حادة، فيما أنكر المتهم الثالث المشاركة بالاعتداء.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لاستدعاء المجني عليه لسماع أقواله لتاريخ 23 أبريل المقبل.