حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بترقية مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية لدرجة رئيس دائرة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن ترقية مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية لدرجة رئيس دائرة.

ونص المرسوم - رقم 10 لسنة 2019 - على أن يرقى الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية إلى درجة رئيس دائرة ويعين رئيساً لدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وعضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وذلك اعتباراً من التاسع من أبريل 2019 .

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وتبلغ به الجهات المعنية وينشر في الجريدة الرسمية.

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