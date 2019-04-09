مخمور عربي يقتل صديقته ضرباً في شقتها

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دبي: «الخليج»
أحالت النيابة العامة بدبي متهماً عربياً إلى محكمة الجنايات عن تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، إثر قيامه بالاعتداء على صديقته من ذات الجنسية، في شقتها وتوجيه ضربات متعمدة ومتكررة في أنحاء متفرقة من جسدها ما أسفر عن عدة إصابات كان أبلغها تهتكاً ونزيفاً في المخ ما أرداها جثة هامدة.
وأوضح المستشار سامي الشامسي المحامي العام الأول رئيس نيابة بر دبي، أن المتهم كان قادماً من الإمارة التي يقطن بها إلى مقر سكن الضحية التي تقطن في إمارة دبي بهدف الاحتفال، وتناول كمية كبيرة من المشروبات الكحولية وحدثت مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بينه وبين المجني عليها، ما أدى إلى توجيهه ضربات جسيمة أسفرت عن موتها، مضيفاً أن المتهم بحسب التحقيقات وشهود الإثبات بعد ارتكاب الجريمة قام بتنظيف بعض أماكن الدم المتفرقة في المطبخ وغرفة النوم ووضع أدوات التنظيف وآثار الدم التي خلفها في كيس وقام برميها في القمامة، حيث شاهد حارس المبنى خروجه وهو في حالة سكر شديدة وعرض عليه مساعدته لكنه ادعى أنه يبحث عن سيارته فغاب لمدة ساعة ورجع مرة أخرى مدعياً هذه المرة أنه نسي مفتاح سيارته في شقة المغدور بها.
وقال المستشار شعيب أهلي رئيس نيابة بر دبي، الذي باشر التحقيق في الواقعة فور ورودها، إنه بحسب شهود الإثبات قصدت صديقة المجني عليها شقتها للسؤال عنها والاطمئنان على أحوالها بعد أن تعذر الوصول إليها عن طريق الاتصال الهاتفي، فرافقها موظف الأمن إلى شقتها ووجدت الباب مفتوحاً والشقة طبيعية ولا يوجد شيء يثير الريبة إلى أن دخلت غرفة النوم فوجدت الضحية ملقاة على السرير مع وجود دماء فأبلغت فوراً الجهات الأمنية بالواقعة.
واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة بشروعه بضربها إلا أنه لا يذكر تفاصيل الواقعة كونه كان مخموراً، في حين أشار تقرير الطب الشرعي، إلى وجود كدمات متفرقة في جسد الضحية ومتركزة بالوجه، وكسور بالرأس ونزيف بالدماغ.
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هذا الفديو تقدمة ليالينا
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.