سلع مدعومة للمواطنين في جمعية العين التعاونية

العين (الاتحاد)

وقع الدكتور مطر محمد النعيمي مدير عام بلدية مدينة العين ونهيان حمد بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية العين التعاونية، اتفاقية لبيع السلع المدعومة للمواطنين في أفرع جمعية العين التعاونية، وتطبيق الاتفاقية في 5 أفرع كمرحلة أولى يليها باقي الفروع تدريجياً، ويبدأ تفعيل الاتفاقية من الشهر الحالي ولغاية 5 سنوات قابلة للتجديد.

وقال عبدالله الظاهري مسؤول مراكز توزيع الأغذية، إن البلدية مستمرة في إصدار البطاقات وتسجيل بيانات المتعاملين الحاليين وتوفير الاشتراطات الخاصة بإصدار البطاقات وتقديم خدمة طلبات الشراء للمواد الغذائية إلى الآن في مراكزها 13 المنتشرة على مستوى المدينة و توفير الدعم الفني اللازم للجمعية، كما أن الطلب عبر المنصة الذكية (سمارت هب) سيستمر بتقديم الخدمة بالشكل المطلوب، وهو ما يسهم بدوره في توسعة نطاق توزيع المواد الغذائية على مستوى مدينة العين.

وتوجه نهيان بن حمد بالركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية العين التعاونية بالنيابة عن مجلس إدارة الجمعية والمساهمين بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لرعايتهم الكريمة ودعمهم المتواصل لجمعية العين التعاونية.

وقال العامري إنه من منطلق حرص الجمعية على التعاون مع توجه حكومة دولة الإمارات الرشيدة للدعم المتواصل في خدمة الوطن والمواطنين، وتوفير جميع الخدمات والتسهيلات، زادنا فخراً عقد هذه الاتفاقية الخاصة ببيع السلع المدعمة للمواطنين من منافذ الجمعية التي تعد أكبر سلسلة سوبرماركت بمدينة العين وتقدم خدماتها لأكثر من 6 ملايين متسوق سنوياً لتكون وجهة تسوق واحدة، وتوفيراً للوقت والجهد مما يسهل على المتسوقين الحصول على احتياجاتهم الغذائية وغير الغذائية اللازمة من أفرع الجمعية الـ25 والمنتشرة في مدينة العين وضواحيها. علماً أن تفعيل هذه الاتفاقية ستكون من خلال 5 أفرع حالياً وعلى أن يتم زيادة العدد تدريجياً.