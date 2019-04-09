2800 مخالفة لجلوس الأطفال بالمقاعد الأمامية

تحرير الأمير (دبي)

كشفت الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية، أن إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية التي وقعت على مستوى الدولة العام الماضي بلغ 468 حالة وفاة، من بينهم 14 وفاة لسن 14 سنة فما دون، ووفاة 285 شخصاً من سن 15 حتى 35 سنة، ووفاة 85 شخصاً من سن 36 حتى 45 سنة، ووفاة 58 شخصاً من سن 46 حتى 59 سنة، كما توفى 26 شخصاً أكبر من 60 سنة.

وأشارت إلى أن عدد المخالفات التي تم تحريرها بسبب السماح للأطفال دون سن العاشرة بالجلوس في المقاعد الأمامية للمركبة بلغ 2801 مخالفة، كما تم تحرير 214 مخالفة العام الماضي بسبب عدم توفير مقاعد حماية مخصصة للأطفال دون عمر أربع سنوات أثناء وجودهم في المركبة على مستوى الدولة العام الماضي.

وبينت الإحصائية، أنه تم تسجيل 96714 مخالفة بسبب عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة من قبل سائق المركبة، كما تم تسجيل 70261 مخالفة بسبب عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة من قبل الركاب.

وقال اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي لـ «الاتحاد»: إنه بعد مرور عام ونصف العام على تطبيق التعديلات الخاصة بإجراءات الضبط المروري، واستحداث بعض المخالفات المتعلقة بجلوس الأطفال في المقاعد الخلفية وربط حزام الأمان، تبين وجود انخفاض كبير في عدد الوفيات بين الأطفال، وتحقيق نتائج طيبة في هذا المجال على مستوى الدولة.

وأكد اللواء الزفين أن قانون السير والمرور الاتحادي لا يسمح للأطفال بالجلوس في المقعد الأمامي قبل بلوغ السنوات العشر، ويجب أن يستخدم الأطفال دون هذه السن مقاعد السلامة ذات الأحزمة الداخلية حتى يبلغ طولهم 145 سنتيمتراً، وعندما يصل عمر الطفل إلى هذه السن، يستطيع استخدام حزام الأمان.

وأشار إلى أن ركوب الأطفال دون سن العاشرة في المقعد الأمامي يعتبر مخالف لقانون السير والمرور، عقوبته غرامة مالية قيمتها 400 درهم وأربع نقاط مرورية، وذلك نسبة لمخاطرها على الأطفال في حال توقف السيارة بصورة مفاجئة لأي ظروف. ودعا إلى ضرورة التزام قائدي المركبات بوجود مقاعد للأطفال داخل مركباتهم، لأهميتها في حمايتهم من آثار الحوادث المرورية.