تخريج "الرمايات المتقدمة" بشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) نفذت شرطة أبوظبي، دورة تدريبية تخصصية في الرمايات المتقدمة بالتعاون مع الشرطة الإيطالية، وذلك في إطار الحرص على تطوير كفاءة منتسبيها بما ينعكس إيجابياً على أدائهم الأمني من خلال برنامج تطويري متكامل استمر لثلاثة أسابيع.

وأكد العميد راشد سعيد الشامسي، مدير مديرية «ق 7» بقطاع المهام الخاصة في حفل التخريج، اهتمام شرطة أبوظبي بعقد الدورات التدريبية والاستفادة من التجارب العالمية المتميزة.

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