"الابتزاز الإلكتروني" في محاضرة توعوية للناشئة

الشارقة (الاتحاد) نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، محاضرة توعوية عن الابتزاز الإلكتروني لمنتسبي مركز الطفل في الذيد والبطائح التابع للمركز الأعلى لشؤون الأسرة - إدارة مراكز الطفل ضمن فعاليات مهرجان الربيع.

قدم المحاضرة المساعد أول عبداللطيف مصطفى القاضي، واستعرض خلالها الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي وكافة التقنيات الحديثة، وذلك من خلال عدم تبادل المعلومات أو الصور الشخصية مع أشخاص مجهولين، بالإضافة إلى عدم التواصل مع الغرباء المجهولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً الحذر من الوقوع في شباك المتصيدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه المحاضرات انطلاقاً من مبدأ التواصل الفعال الذي تسعى إليه القيادة العامة لشرطة الشارقة لتفعيله بشكل مستمر مع مؤسسات المجتمع المختلفة عبر تنظيم المحاضرات والندوات الأمنية والتوعوية وغيرها من الفعاليات والأنشطة التي تساهم في تثقيف وتوعية أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع، خصوصاً فئة الناشئة.

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