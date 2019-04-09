الإمارات والسعودية تدعمان اليمن بـ 200 مليون دولار

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، التعاون مع المملكة العربية السعودية في تخصيص 200 مليون دولار لتنفيذ مبادرة جديدة لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق من خلال تقديم مساعدات خلال شهر رمضان المبارك، منها 140 مليون دولار لتوفير الاحتياجات الغذائية العاجلة من خلال برنامج الغذاء العالمي، و40 مليون دولار لعلاج سوء التغذية الحاد لدى الأمهات والأطفال والإصحاح البيئي من خلال منظمة اليونيسيف، و20 مليون دولار لمكافحة وباء الكوليرا وتأمين المحاليل الوريدية من خلال منظمة الصحة العالمية.

وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في مؤتمر صحفي عقدته، أمس بأبوظبي: «إن هذا الدعم الموجه سيركز قسم كبير منه على المرأة، حيث تحتل الأمهات والنساء عموماً مكانة عالية ضمن برامج المساعدات الخارجية نظراً لدورهن البارز والمحوري في تقديم المساعدات بكفاءة، وتعزيز بناء النسيج الاجتماعي».

وأضافت معاليها أن الصعوبات التي تعرقل وصول المساعدات إلى اليمن تكمن في المعوقات التي يضعها الجانب الحوثي، والتي تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها للتخفيف من المعاناة الإنسانية، وعدم احترام الاتفاقات التي تم التفاوض بشأنها مثل اتفاق «استوكهولم» للسلام، مشيرة إلى أنه تم اختيار توقيت لتقديم هذا الدعم من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة، والحرص على توصيل المساعدات خلال الأسابيع القادمة، لتمكين الشعب اليمني الشقيق من تلبية احتياجاته، وصون كرامته من خلال السعي للمحافظة على تقاليده الراسخة، وممارسة العادات المتوارثة بتناول الوجبات الجماعية خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت معاليها: «سنعمل مع وكالات الأمم المتحدة من أجل إيصال تلك المساعدات إلى أنحاء اليمن الشقيق كافة. كما أننا نرغب في بدء عملية إعادة بناء البنية التحتية، وتعزيز اقتصاد اليمن الشقيق، ودعت إلى احترام اتفاقات السلام والبدء في بناء مستقبل مشرق وزاهر في اليمن. ونتطلع إلى تقديم المزيد في أقرب وقت».

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية المشتركة بين البلدين بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، تأكيداً على الدور الإنساني الذي توليه دول تحالف دعم الشرعية في اليمن اهتماماً كبيراً، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة: الأزمة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق سببها الحوثي

من جانبه، أوضح معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في تصريح صحفي، أمس، أن دول التحالف وفي مقدمتها المملكة والإمارات تسعى جاهدة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها بسبب عدم احترام الميليشيات الحوثية لمبادئ اتفاقية ستوكهولم وما صدر عنها من توصيات، وما تقوم به من استغلال للأزمة الإنسانية، وتحويلها للكسب العسكري والسياسي.

وأكد معاليه أنه إيماناً من كل من المملكة والإمارات بأهمية تنفيذ برنامج عاجل مع الشركاء الاستراتيجيين في الأمم المتحدة، وبالأخص برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية لتخفيف المعاناة الغذائية، وسوء التغذية والصحة والإصحاح البيئي في اليمن بما يضمن منع حدوث أي مجاعة أو تفشي أوبئة ناتجة عنها، فلقد تم تصميم هذا البرنامج المشترك بما يضمن سرعة التنفيذ والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجاً في اليمن، وجاء التركيز على وجه الخصوص للفئات الأكثر حاجة على الرعاية، ألا وهي المرأة والطفل.

وأوضح الربيعة أن هذا البرنامج يُعد واحداً من العديد من البرامج الضخمة التي تنفذها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عبر منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني اليمني، بالإضافة إلى ما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي من مشاريع نوعية تلبي الاحتياجات الإنسانية ذات الأولوية القصوى في اليمن.

وأكد معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ومعالي الوزيرة ريم الهاشمي، التزام كُل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بدعم الشعب اليمني في مدنه ومحافظاته كافة بما يضمن العيش الكريم له، وأوضحا أن هذه المبادرة تأتي إضافةً إلى ما التزمت به الدولتان لدعم اليمن بمبلغ مليار دولار أميركي، ومبلغ 250 مليون دولار قدمته دولة الكويت، وتم الإعلان عنه في مؤتمر المانحين بجنيف في السادس والعشرين من فبراير الماضي، حيث تُعد هذه أكبر منحة في تاريخ الأمم المتحدة، ويذكر أن إجمالي ما قدمته دول التحالف، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة دعماً لليمن على مدى الأعوام الأربعة الماضية، يزيد على 18 مليار دولار أميركي.