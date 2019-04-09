ورشة للتعريف بجائزة وزير الداخلية للتميز

الشارقة (الاتحاد) نظم الفريق الإشرافي على الجوائز المؤسسية والشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة ورشة عمل لشرح معايير جائزة وزير الداخلية للتميز، والتي عقدت بمسرح إدارة شرطة المنطقة الشرقية بحضور العقيد علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد بالإدارة.

قدم الورشة العميد أحمد عبدالعزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة ورئيس الفريق الإشرافي على الجوائز المؤسسية والشرطية، استعرض خلالها شرحاً عن جائزة سمو وزير الداخلية، وكيفية إعداد ملف المشاركة وفق منظومة التميز الحكومي.

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