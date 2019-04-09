دوريات راجلة للتوعية وتعزيز الأمن

الشارقة (الاتحاد) قام مركز شرطة واسط الشامل بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بتشغيل دوريات ليلية راجلة، بهدف توعية الجمهور وتعزيز الحضور والوجود الأمني في مناطق الاختصاص، وذلك تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية لتعزيز الأمن والأمان. تأتي المبادرة ضمن مبادرات «الدرع الأمني» التي أطلقتها شرطة الشارقة، والتي تتطابق مع ترسيخ دورها الإيجابي تجاه المجتمع المدني، وتأكيداً لحرصها الدائم على رفع نسبة الشعور بالأمن والأمان.

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