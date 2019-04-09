9 محاميين في تدريب "أبوظبي القضائية"

أبوظبي ( الاتحاد) نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع إدارة شؤون المحاماة والخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي؛ الدورة الثامنة عشرة من برنامج تدريب المحامين المتقدمين للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام نيابات ومحاكم أبوظبي بمقر الأكاديمية بمبنى الدائرة، وذلك بمشاركة 9 محامين، بينهم أربع سيدات.

وأوضحت الدائرة أن تنظيم برنامج تدريب المحامين المتقدمين للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام نيابات ومحاكم أبوظبي؛ يأتي في إطار جهود دائرة القضاء في أبوظبي نحو تطوير الأداء القضائي عبر إعداد كوادر قانونية وطنية مؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية. بهدف المساهمة في تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية، والتي يعتبر المحامون جزءاً منها، وأكدت الأكاديمية أن البرنامج يعتبر اجتيازه من شروط القبول في جدول المحامين المقيدين لدى الدائرة.

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