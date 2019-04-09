85 مرشحاً يتنافسون على "سفراء الأمن الإلكتروني"

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بدء مرحلة التقييم الخاصة بمبادرة «سفراء الأمن الإلكتروني» التي تعنى بتمكين الأطفال واليافعين في إمارة الشارقة بالمهارات والمعارف اللازمة ليصبحوا قادرين على إرشاد وتوجيه أقرانهم وزملائهم حول أفضل الممارسات الآمنة لتقنيات الفضاء الإلكتروني.

وترشّح للتقييم الخاص 85 طفلاً من الفئة العمرية التي تتراوح بين 10 و18 عاماً، وتمتد مرحلة التقييم من 9 أبريل إلى 15 أبريل وتضم لجنة التحكيم كلاً من: هنادي اليافعي مدير إدارة سلامة الطفل، والمقدم طارق المدفع مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في شرطة الشارقة، والمهندس عبدالله الجلاف، محلل أمن في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وسعاد المرزوقي، رئيسة قسم وحدة حماية الطفل في وزارة تنمية المجتمع.

وتستند اللجنة في تقييمها إلى معايير عدة، أبرزها: إعداد عرض تقديمي لمحتوى علمي يتضمن معلومات إلكترونية تهدف إلى التوعية بالاستخدام الأمثل لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى معلومات حول القوانين والتشريعات الخاصة بحقوق الطفل والمرتبطة بالأمن الإلكتروني.

وبعد مرحلة التقييم يتم اختيار 20 سفيراً للانضمام إلى المبادرة رسميّاً، بحيث يخضعون للتدريب والتأهيل لفترة شهرين ليصبحوا قادرين على تقديم الورش التدريبية لأقرانهم في المخيمات الصيفية، ومؤسسات رعاية الطفل، والمدارس الحكوميّة والخاصة.

وقالت هنادي اليافعي: نحن سعداء بالعدد الكبير من المرشحين الذين استقطبتهم المبادرة والذين يمتلكون المؤهلات الأساسية لخوض هذه التجربة، فهذا دليل نضج الوعي لدى شبابنا وفتياتنا بتحديات الفضاء الإلكتروني وأهمية التصدي لها ليكون أكثر أمناً وفائدةً للجميع.

وقالت سعاد المرزوقي: تترجم هذه المبادرة حرصنا في وزارة تنمية المجتمع على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية بسلامة الأطفال، من أجل توعية الأجيال الجديدة بضرورة الالتزام بمعايير ومحددات قانونية وتشريعية تضمن لهم الاستفادة القصوى من مزايا الفضاء الإلكتروني، وتحصنهم ضد مخاطره.