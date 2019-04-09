شاهد عيان يؤكد اعتداء زينة على الطفلة الأميركية

دبي (الاتحاد) في تطور جديد بقضية الفنانة المصرية زينة، استمعت الهيئة القضائية لمحكمة الجنح بدبي، صباح أمس لأقوال شاهد عيان (عربي) أكد فيها أن الممثلة اعتدت على طفلة أميركية بينما اعتدت شقيقتها على والدة الطفلة، مؤكداً للمحكمة أنه أثناء وجوده في مطعم الفندق سمع صراخاً، فالتفت ليرى ماذا يجري، فشاهد (امرأة) تضرب طفلة صغيرة فركض باتجاههما في محاولة منه لفض النزاع وإنقاذ الصغيرة، وتبين له أن الخلاف بسبب قيام الطفلة بتصوير (الممثلة)، وعندما حاول تهدئة الموقف اعتدت عليه شقيقة الممثلة بالضرب طالبة عدم تدخله بالموضوع. وقد رفض رئيس المحكمة سؤالاً لدفاع الممثلة للشاهد يتعلق بتوقيت الواقعة، ملفتاً أن المهم بالأمر هو واقعة الاعتداء وليس التوقيت.

كانت الفنانة المصرية وشقيقتها قد أنكرتا أمام المحكمة بجلسة سابقة تهم الاعتداء والسب على سائح أميركي وزوجته وطفلته، فيما أنكر السائح تهمة تبادل الاعتداء مع الممثلة وشقيقتها، وتغيبت الزوجة عن الحضور. تأتي هذه الجلسة بعد إعادة القضية للنيابة العامة استجابة لمحامية السائح الأميركي عواطف محمد لإضافة تهمة اعتداء الممثلة على ابنة موكلها (12 عاماً) لوجود تقرير طبي بشأنها، والتحقق من مصداقية واقعة تصوير الطفلة للفنانة باعتباره محور الخلاف.

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