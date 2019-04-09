شرطة أبوظبي: حملة لحماية الأطفال من العنف

أبوظبي(الاتحاد) أطلقت شرطة أبوظبي حملة «لمناهضة العنف ضد الأطفال بهدف التوعية والإرشاد والتعريف بآليات مكافحة العنف. وأوضح العميد علي سالم البادي مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، أن الحملة تأتي في إطار عام التسامح 2019 ، وضمن اهتمام شرطة أبوظبي بالطفل والتوعية بوسائل حمايته من الإيذاء عبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا إلى ضرورة تكثيف برامج التوعية التربوية والتركيز على حجم المشكلات وأبعادها النفسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية وإيجاد الحلول لها بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بحماية الطفل من كل أشكال الإساءة والإهمال وذلك استجابةً للقانون الاتحادي رقم 3 لعام 2016. وأشار إلى أن الأطفال أمانة ومسؤولية مجتمعية اجتماعية تستوجب تعزيز العمل الجمعي المؤسسي ومواجهة العنف بالحكمة والتعريف بالعنف وأشكاله المتعددة وأنماطه المختلفة وحصرها ورصدها سواء أكان عنفاً جسدياً أو لفظيا، أو نفسياً.

وأوضح أن الدولة اهتمت بترسيخ حقوق الطفل وحمايته وتثقيفه، وتنشئته التنشئة السليمة في بيئة آمنة تتوافر فيها قواعد النظام والانضباط بقوانين تم وضعها بعناية تلائم الأطفال وتحافظ عليهم من أشكال العنف في المدارس والمؤسسات الخاصة برعاية الأطفال، وفى الأندية، والمراكز الرياضية والمجتمعات المحلية.

وحث الأسر على التعاون في ترسيخ أسس التربية السليمة وإعداد البيئة المناسبة للأبناء بعيداً عن العنف ومؤثراته والتعامل معهم بلطف ولين وتهيئتهم ليكونوا أفراداً أسوياء قائمين بواجباتهم نحو الأسرة والوطن والمجتمع.

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