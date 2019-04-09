"شباب الشارقة" يعلن 14 توصية لحياة أفضل

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مجلس الشارقة للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب توصيات الدورة الثانية لملتقى شباب الشارقة، الذي عقد على هامش المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، متضمنة 14 توصية في خمسة محاور رئيسة تتعلق بحياة أفضل بمختلف جوانب الحياة الاجتماعية في الإمارة. تأتي هذه التوصيات نتيجة حوارات بين الشباب المشاركين في الملتقى وصانع القرار والمسؤولين بالإمارة.

شملت التوصيات إنشاء ممشى ذكي مزود بألواح شمسية، يقوم بتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية يتم استخدامها لأجهزة تقديم خدمات الإنترنت والشحن وإضاءة الشوارع، ووضع استراتيجية النقل العام التي تنظم عملية النقل البري والبحري والجوي، تعتمد على الذكاء الاصطناعي وخدمات الأتمتة.

كما شملت إنشاء مسارات ذكية لخدمات البنية التحتية، تعتمد على التجهيز المسبق للإمدادات المستقبلية للمشاريع، بهدف توفير الوقت والمال والجهد في الأعمال الإنشائية لمشاريع البنية التحتية، وكذلك إطلاق جائزة الشارقة للعميل المبدع، تمنح للعميل صاحب الابتكار في تقليل وقت انتظار العميل وزيادة إنتاجية الدوائر وإشراك المتعاملين في وضع اقتراحات للمؤسسات الخدمية. بالإضافة إلى تطبيق وتعميم برامج قياس مؤشرات الأداء والخاصة بإنجاز المعاملات الحكومية، وتعزيز ثقافة الموظف الشامل في الدوائر الخدمية بتمكين موظفي خدمة العملاء من تقديم كافة الخدمات للمتعاملين.

كما تضمنت مقترح توفير منصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تترجم لغة الإشارة لذوي الهمم إلى كلمات أو مستندات مطبوعة لتسهيل التواصل مع ذوي الهمم وسهولة إنجاز المعاملات توفير متطلبات بطريقة مبتكرة. إضافة لإنشاء منصة إلكترونية موحدة تجمع الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والمؤسسات في الإمارة.

وفي محور الصحة وجودة الحياة، اشتملت التوصيات على نشر مفهوم نمط الحياة الصحي وثقافة تغيير أسلوب الحياة للأفضل على مستوى الفرد والأسرة.

وفي محور فرص العمل والريادة البشرية، ثمة توصية بتفعيل مبدأ الوظائف عن بعد، دعماً لفئات المجتمع وخاصة لغير القادرين على الحضور والتواجد كأصحاب الهمم.

وبلغ عدد المشاركين في الملتقى أكثر من 70 شاباً وشابة، تم اختيارهم من بين أكثر من 200 من الشباب، بمختلف الأعمار والمهن.

كما شارك في الملتقى الذي عقد تحت شعار «شارقة المستقبل»، عدد من المسؤولين، منهم الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي بالإمارة في محور الخدمات الحكومية وسعادة المتعاملين، والدكتور طارق بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية في محور فرص العمل والريادة البشري.