انطلاق الموسم الخامس من "أٌقدر"

أبوظبي (الاتحاد)

انطلق الموسم الخامس من مسابقات «أقدر» تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ضمن مبادرات برنامج خليفة للتمكين «أقدر» وذلك لتفعيل القدرات والإمكانيات والمهارات الإبداعية للناشئة والشباب بشكل عام والأسرة في المجتمع.

وأوضح المستشار الدكتور إبراهيم الدبل رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر» أن المشكلات المجتمعية والأمنية أصبحت تتطلب، في ظل الوضع الراهن، تعاون جميع الجهات المرتبطة بها، بحيث تتكامل الجهود في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة، وتعزيز البيئة الملائمة للاستفادة القصوى من جميع الموارد المتاحة، حفاظاً على أمن واستقرار المجتمع، وحمايته من جميع المخاطر والتهديدات التي تحيط به.

وقال العقيد عبد الرحمن المنصوري المنسق العام لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر» إن التقنيات الحديثة والإنترنت تلعبان دوراً أساسياً في حياتنا على نحو متزايد يوماً بعد يوم، في شتى المجالات، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية دعم الناشئة وتمكينهم للتعامل الآمن مع الإنترنت، وتعزيز ثقافة الأمن الذاتي.

وقال الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، عبر مسابقة «أقدر» لتمكين الشباب رقمياً نعمل على الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة في تطوير قدرات المحاكمة والاستنتاج والاستدلال المنطقي لدى الطلبة.

ويبذل الاتحاد النسائي العام كشريك مع برنامج خليفة للتمكين جهوداً كبيرة في هذا المجال، ويعقد الدورات وورش العمل والندوات حول الأسرة الآمنة رقمياً حيث تعد دولة الإمارات رائدة في مجال استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتستهدف مسابقات «أقدر» للتمكين كافة فئات المجتمع وتهدف إلى تمكينهم وتأهيلهم بحيث يصبحوا قادرين على التعامل مع التحديات والمشكلات التي تواجههم في حياتهم.