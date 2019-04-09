"أبوظبي للسلامة الغذائية": سلامة المستهلك أولوية

أبوظبي (الاتحاد)

تعقيباً على ما كتب الزميل علي العمودي في زاويته اليومية «صباح الخير» بعدد «الاتحاد» أمس الأول، وردنا الرد التالي من ثامر القاسمي المتحدث الرسمي باسم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

«بالإشارة إلى مقالكم المنشور في الخليج 365 تحت عنوان (ليس مجرد سوق)، وتأكيداً لحرصنا في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تعزيز شراكتنا مع وسائل الإعلام المحلية للارتقاء بوعي المجتمع والتشجيع على الممارسات الغذائية الجيدة التي تضمن الوصول لأرقى معايير السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وحيث أن سلامة المستهلك هي أولوية نضعها نصب أعيينا وفي مقدمة خططنا وبرامجنا، نود التنويه إلى أن خدمة تقطيع الأسماك في سوق أسماك ميناء زايد متوفرة ولم يطرأ عليها أي تغيير، وأن خدمة تقطيع وتنظيف الأسماك في منشآت الشواء الموجودة ضمن السوق تم إيقافها بسبب حدوث انسدادات متكررة في شبكات الصرف الصحي داخل هذه المنشآت وما يترتب على ذلك من مخاطر صحية وبيئية كبيرة، كما نحيطكم علماً بأن خدمة تقطيع الأسماك الكبيرة وبيعها على شكل شرائح أو قطع مجزأة لم يطرأ عليه أي تغيير باستثناء إلزام أصحاب الدكك بعرض هذه الشرائح والقطع داخل ثلاجات عرض مخصصة لذلك وضمن درجة حرارة لا تزيد عن 5 درجات وتجنب عرضها على الثلج حفاظاً على سلامتها للاستهلاك، وبالفعل تم توجيه أصحاب الدكك بهذا الشأن، وهذا كله يصب في مصلحة المستهلك والبائع على حد سواء نظراً لما تسببه الممارسات الخاطئة في عرض وحفظ الأسماك من أضرار صحية وبيئية واقتصادية. مع خالص شكرنا وتقديرنا».