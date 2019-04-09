دبي (وام) أطلقت جمعية بيت الخير عدداً من الخدمات الذكية والمتميزة، وأضافت إلى خدماتها الخيرية خدمة 7 نجوم لإيصال المساعدات الخيرية لأصحاب الحاجات والمحتاجين الذين يمرون بظروف طارئة وفي أسرع وقت ممكن، وذلك في إطار حرصها على مواكبة مسيرة التطوير ومتطلبات الجيل الرابع للتميز.

وقال سعيد مبارك المزروعي نائب مدير عام جمعية بيت الخير: هناك بعض الحالات التي لا تحتمل التأخير، لذلك كونت الجمعية فريقاً يملك صلاحيات اتخاذ القرار، والصرف لتلبية احتياجات الحالات الإنسانية الطارئة التي قد ينعكس التأخير على أصحابها بأذى محقق، منوهاً بأن الربع الأول من 2019 شهد عدداً من الحالات التي تمت تلبية احتياجاتها من خلال خدمة 7 نجوم شملت 14 حالة أنفقت عليها الجمعية مبلغ 96.883 درهماً، وتضمنت تسديد فواتير مستشفيات وغسيل كلى، وإقامة خيم العزاء لغير القادرين، وتسديد فواتير كهرباء مقطوعة ورسوم مدرسية منعت طالباً من استكمال تعليمه وتسديد دين معسر كاد يودي به للسجن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "7 نجوم" للمساعدات الطارئة في "بيت الخير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.