الامارات | 27 مليون مستفيد من خدمات «نور دبي» في 10 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن 27 مليون مستفيد من خدمات «نور دبي» في 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير العام لهيئة الصحة بدبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة نور دبي، حميد محمد القطامي، أن «نور دبي» نجحت - خلال وقت قياسي - في ترسيخ مكانتها عالمياً، كواحدة من أهم المؤسسات الإنسانية الطبية الرائدة، التي فاق رصيدها الإنساني وإسهاماتها كل حدود التوقعات، ووصل عدد من استفاد من حملاتها المستهدفة لمكافحة الإعاقة البصرية ومسبباتها، خلال السنوات العشر الماضية منذ انطلاقها عام 2008، إلى أكثر من 27 مليون شخص، يمثلون مختلف الجنسيات والأعراق في شتى بقاع العالم، وذلك خلال عقد من الزمن، تكللت سنواته بالنجاح.

وقال إن الزائر لأي منطقة من مناطق العالم الممتد، سيجد لدولة الإمارات بصمتها الإنسانية، سواء كانت في مدرسة أو مستشفى أو أعمال خير نافعة للناس أو قوافل إغاثة قدمتها وتقدمها الدولة، بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

جاء ذلك خلال تكريم القطامي فريق المتطوعين من هيئة كهرباء ومياه دبي، وعددهم 13 موظفاً وموظفة، ممن شاركوا في الحملة الطبية الإنسانية التي نظمتها مؤسسة نور دبي في جمهورية بنغلاديش، أخيراً، والتي استفاد منها أكثر من 5000 من كبار السن المصابين بالمياه البيضاء، وغيره من أمراض العيون، في إطار جهود المؤسسة لمكافحة العمى حول العالم، وبالتزامن مع عام التسامح. وذكر أن الأيادي البيضاء، الممتدة بالخير من الإمارات إلى العالم، هي مصدر فخر لكل إماراتي، كما أن أبناء الدولة المشاركين في هذه الأعمال هم محل اعتزاز.