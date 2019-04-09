الامارات | «أبوظبي للمعاشات»: إجازة الدراسة لا تعفي المؤمّن عليه من سداد الاشتراك التقاعدي

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للمعاشات»: إجازة الدراسة لا تعفي المؤمّن عليه من سداد الاشتراك التقاعدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، بأن حصول المواطن المؤمّن عليه لدى الصندوق على إجازة من دون راتب، أو لدواعي الدراسة، لا تعفيه من سداد الاشتراك التقاعدي خلال فترة الإجازة، مشدداً على أن حالات الإعارة من جهة العمل إلى جهة أخرى، غير مشمولة كذلك بالإعفاء من تلك الاشتراكات.

وأكد صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، ضرورة التزام المؤمّن عليهم بسداد اشتراكاتهم التقاعدية لدى الصندوق، حتى إذا كانوا في إجازة من دون راتب، لافتاً إلى أنه في هذه الحالة يلتزم المؤمّن عليه بسداد حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات، على أن يؤديها للصندوق دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة، مع إمكانية سدادها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة أو الإعارة، شريطة الموافقة المسبقة من الصندوق.

وأبلغ الصندوق «الإمارات اليوم» أنه في حال حصول المؤمّن عليه على إجازة دراسية من دون راتب أو أجر، يلتزم صاحب العمل بسداد حصته في الاشتراكات في المواعيد الدورية، بينما يلتزم المؤمّن عليه بحصته التي يؤديها حسب نظام حساب الاشتراكات في الصندوق.

وقال: «إذا تمت إعارة المؤمّن عليه للعمل لدى جهة داخلية، فتلتزم الجهة المعار إليها (إذا كانت تتحمل الأجر أو الراتب) بسداد حصة صاحب العمل في الاشتراكات، على أن يلتزم المؤمّن عليه بسداد حصته التي تؤدى للصندوق في المواعيد الدورية على أساس الأجر أو الراتب المحدد من الجهة المعار منها».

وفي ما يتعلق بالإجازة المرضية، أشار الصندوق إلى ضرورة أن يسدد المؤمّن عليه حصته على الراتب أو الأجر الفعلي الذي يتقاضاه، خلال فترة الإجازة، بينما يلتزم صاحب العمل بسداد حصته على كامل المرتب أو الأجر، سواء كانت الإجازة براتب أو من دون ذلك.

وأوضح الصندوق أن الاشتراكات تكون واجبة الأداء اعتباراً من بداية الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الـ20 من الشهر التالي، على أن تكون هذه الاشتراكات غير قابلة للرد.

وشدد على أهمية التزام صاحب العمل بتوريد الاشتراكات المستحقة إلى الصندوق، مشيراً إلى أنه في حالة التأخير عن سدادها، يُلزم بأداء مبلغ إضافي بواقع (0.1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه، ويحدد بقرار من مجلس إدارة الصندوق حالات وشروط الإعفاء من هذا المبلغ الإضافي.

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وأفاد بأن حساب الاشتراك بشكل عام يتم باستقطاع الاشتراكات التقاعدية الشهرية بنسبة 20% من الراتب الخاضع للاستقطاع، حيث يتحمل المؤمن عليه 5%، وجهة العمل 15% من الراتب نفسه المشار إليه، لافتاً إلى أن عناصر الراتب الخاضعة للاستقطاع تشمل في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، الراتب الأساسي وبدل السكن، وعلاوة الأبناء، والعلاوة الاجتماعية وغلاء المعيشة أو ما يماثلها، بينما في القطاع الخاص تضم الراتب الأساسي وكل العلاوات والبدلات التي تصرف شهرياً وبصفة دائمة ومنتظمة، ويجب ألا يقل الراتب الخاضع للاستقطاع في القطاع الخاص على 3000 درهم، وألّا يزيد على 6000 درهم.

الإجازة من دون راتب

عرّف صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي الإجازة من دون راتب، بأنها تلك التي تمنح للموظف ولا يستحق عنها راتباً من جهة عمله، ويتحمل سداد نسبة 20% من قيمة اشتراكات تقاعدية عن هذه المدة، كما عرّف الانقطاع عن العمل بأنه المدة التي تعتبر فيها علاقة العمل ما بين الموظف وجهة العمل قد انقطعت، وذلك في الحالات التي تنصّ فيها القوانين أو اللوائح على وقف عقد العمل أو علاقة العمل للموظف، بحيث لا يستحق عنها راتباً، وبالتالي لا تُستحق عنها الاشتراكات للصندوق، ولا تحتسب من ضمن مدة خدمته.

يجب التزام صاحب العمل

بتوريد الاشتراكات

المستحقة إلى صندوق

المعاشات.