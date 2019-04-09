الامارات | «طرق دبي» تعيد هيكلة النقل البحري في الخور

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تعيد هيكلة النقل البحري في الخور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إجراء تعديلات وتحسينات في شبكة النقل البحري بخور دبي، في إطار سعيها لتطوير الخدمات، وتحقيق الراحة لمستخدمي النقل البحري، وبما يتماشى مع الغاية الاستراتيجية الثالثة «إسعاد الناس».

وقال مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، محمد أبوبكر الهاشمي، إن إعادة هيكلة خطوط ومحطات النقل البحري في خور دبي، تدخل ضمن الخطط الاستراتيجية الرامية إلى مواكبة احتياجات مستخدمي وسائل المواصلات البحرية.

وأوضح أنه تم زيادة الخطوط من واحد إلى أربعة خطوط، حيث كانت المحطات السابقة هي محطات السيف وبني ياس وسوق دبي القديم والغبيبة، وأضيفت إليها محطتا الفهيدي والسبخة، وتم استحداث خطين، الأول بين محطة السبخة بديرة ومحطة الفهيدي في بر دبي، لما تحتويه المنطقة من نقاط جذب سياحي وخدمي على الضفتين، مثل متحف الفهيدي، وسوق الأقمشة القديم، وسوق التوابل، وميدان بني ياس، والثاني بين محطة السبخة بديرة ومحطة الغبيبة في بردبي، وذلك بغرض تعزيز عناصر التكامل في محطة الغبيبة.