الامارات | شرطة أبوظبي تحدد 5 خطوات للوقاية من المحتالين

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى اتباع خمس خطوات، لوقايتهم من المحتالين، الذين يبتكرون وسائل إجرامية متعددة لسرقة البيانات الهاتفية، وتقديم وعود مغرية وهمية.
وأوضحت أن الخطوات الخمس هي الابتعاد عن المواقع المشبوهة، ومكالمات الاحتيال، والجوائز الوهمية، والرسائل الاحتيالية، والأساليب المتبعة في سرقة البيانات الشخصية.
ولفتت إلى عدم الاستجابة للمكالمات الهاتفية والرسائل المشبوهة، التي تستهدف الوصول إلى معلومات البطاقات البنكية، وأرقام سر الحسابات، وغيرها، بهدف الاحتيال على الضحايا.
وحثت مستخدمي الهواتف المتحركة على ضرورة عدم الانقياد للخدع التي يوهم أصحابها المستخدمين بفوزهم بجوائز مالية قيّمة من غير مرجعية أساسية لها، حيث بيّنت بلاغات عدة أنها جوائز وهمية، تستهدف إمّا الاستيلاء على الرصيد المالي أو الدخول في «شبكة معقدة» من الاتصالات والرسائل الهاتفية الخادعة، التي تنتهي باستنزاف مبالغ مالية من غير عائد حقيقي.
وأكدت دور وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في تحقيق أهداف حملة «خلك حذر».
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