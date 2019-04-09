الامارات | شرطة الشارقة تحصِّن الأطفال ضد الابتزاز الإلكتروني

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تحصِّن الأطفال ضد الابتزاز الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت القيادة العامة لشرطة الشارقة محاضرة توعية حول الابتزاز الإلكتروني لمنتسبي مركز الطفل في الذيد والبطائح، التابع للمركز الأعلى لشؤون الأسرة إدارة مراكز الطفل، ضمن فعاليات مهرجان الربيع.

واستعرض المساعد أول عبداللطيف مصطفى القاضي، الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة، بهدف حمايتهم من سوء الاستخدام أو سوء الاستغلال، وذلك من خلال عدم تبادل المعلومات أو الصور الشخصية مع أشخاص مجهولين، إضافة إلى عدم التواصل مع الغرباء المجهولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دعياً إلى الحذر من الوقوع في شباك المتصيدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.