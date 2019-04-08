محمد بن زايد يقلد عدداً من المشاركين في مهام الواجب والعمل الإنساني خارج الدولة أوسمة "الإمارات"

قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، في مجلس قصر البحر، عدداً من المشاركين في مهام الواجب والعمل الإنساني خارج الدولة، أوسمة "الإمارات" وذلك تقديراً وتكريماً لجهودهم خلال أداء مهامهم الوطنية والإنسانية يرافقهم معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة.

وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بأبناء الوطن وحماته المخلصين ودرعه الحصين الذين يجسدون أسمى قيم الوفاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة من خلال مواقفهم البطولية داخل الدولة وخارجها في مختلف ميادين الحق والكرامة وتمنى لهم التوفيق في خدمة وطنهم ليبقى شامخاً خفاقة رايته.

فقد قلد سموه وسام الإمارات من الطبقة الثانية كلاً من العقيد ركن علي الكعبي والعقيد ركن سعيد الكتبي والعقيد ركن طيار سيف المزروعي والعقيد ركن محمد السميطي والمقدم ركن طيار سالم البلوشي والمقدم ركن بحري يوسف السويدي.

كما قلد سموه وسام الإمارات من الطبقة الرابعة لكل من النقيب طيار الشيخ محمد بن سرور آل نهيان والنقيب طيار أحمد الكتبي والنقيب عبدالله الدرعي.

وكرم سموه كذلك اسم الرائد الشهيد هادف حميد مانع الشامسي بمنحه وسام الإمارات من الطبقة الثالثة وتسلمه شقيقه "محمد".

حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان.

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