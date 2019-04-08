الإمارات تبحث تأسيس تحالف غذائي مع الهند

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Khaleej قدمت بواسطة

دبي:«الخليج»

بحثت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي، سبل وآفاق تطوير العلاقات الهندية الإماراتية في مجال انتاج الغذاء، وذلك خلال زيارة رسمية للهند تضمنت مجموعة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع صناع القرار وممثلي الجهات الحكومية والخاصة ومنتجي الأغذية والخبراء الزراعيين في الهند.

استمرت الزيارة لمدة يومين، واستهدفت إنشاء وتعزيز تحالفات استراتيجية وتعميق العلاقات الثنائية التي تسهم في ضمان إمدادات غذاء قوية وطويلة المدى لدولة الإمارات، وذلك كخطوة مهمة في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لضمان مصادر غذائية قوية وموثوقة ومتنوعة من شأنها أن تساعد الدولة في الانتقال من مرتبتها الحالية ضمن مؤشر تصنيف أمن الغذاء العالمي إلى المركز الأول بحلول عام 2051.

والتقت المهيري خلال الزيارة سوريش برابهو، وزير التجارة والصناعة والطيران المدني، حيث جرى بحث آفاق العمل الثنائي لتأسيس تحالف للأمن الغذائي، وخلال الاجتماع، أشار سويش برابهو إلى أهمية الشراكة بين الهند والإمارات في مجال الأمن الغذائي، امتثالا لكون الإمارات شريكاً للهند في مجال أمن الطاقة.

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ورافق المهيري خلال الزيارة الدكتور أحمد البنا سفير دولة الإمارات لدى الهند وأحمد الفلاحي، الملحق التجاري لدولة الإمارات في الهند، حيث التقت ممثلين عن الجهات الحكومية الهندية والشركات الخاصة، وذلك بهدف تفعيل المقاربات والوسائل الكفيلة بتعزيز دور الهند كشريك استراتيجي لدولة الإمارات في جهودها لتعزيز الأمن الغذائي القائم على الابتكار، وذلك عبر مجموعة من الآليات التي تتضمن توفير الغذاء المناسب لاحتياجات البلدين وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقالت مريم بنت محمد المهيري: «لدى الإمارات والهند علاقات قوية، من التبادل التجاري وحركة السكان، لذا نحرص على البناء على هذه العلاقات المتينة في إنشاء تحالف جديد في قطاع الأمن الغذائي يتضمن تعزيز تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات بين البلدين في المجالات المتصلة بالإنتاج الزراعي، وتفعيل برامج التبادل الطلابي في التكنولوجيا الزراعية والتعاون في مجالات البحث والتطوير في الزراعة، وضمان توافق المنتجات الهندية مع متطلبات الدولة».

وأضافت: «تضمنت الزيارة مجموعة من الاجتماعات والنقاشات الهادفة إلى إيجاد أفضل السبل للترويج للأطعمة المغذية، وزراعة الكينوا والأغذية العضوية، والحد من هدر الطعام، وتبادل أفضل الممارسات بين المزارعين الإماراتيين والهنود، كما أبرمنا خلال الزيارة مجموعة من الاتفاقيات التي تركز على أهمية الاستعداد لحالات الطوارئ الغذائية، وضمان وجود قناة مفتوحة ثنائية الاتجاه للاستثمار الزراعي في كلا البلدين».

وشهد اليوم الأول زيارة المهيري للمعهد الهندي للبحوث الزراعية، حيث ناقشت مع مسؤولي وممثلي المعهد سبل التعاون في مجالات البحوث والتطوير في الأمن الغذائي.