سلطان بن زايد وطحنون بن محمد يعزيان ملك البحرين

أبوظبي (وام) بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، برقية تعزية إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، في وفاة الشيخة عائشة بنت سلمان بن حمد آل خليفة، وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته في الفقيدة، سائلاً الله لها المغفرة، وللأسرة الكريمة جميل الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، برقية تعزية إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة في وفاة الشيخة عائشة بنت سلمان بن حمد آل خليفة.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته في الفقيدة، سائلاً الله لها المغفرة وللأسرة الكريمة جميل الصبر والسلوان.

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